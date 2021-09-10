Все преимущества проекта Alfraganus становятся преимуществами бизнеса. Особенная концепция, местоположение, транспортная развязка, имеющиеся и строящиеся вокруг объекты жилой недвижимости — все это повышает ценность коммерческих площадей в Alfraganus.
На выбор предпринимателям предлагается более 500 помещений площадью от 32 до 3 244 кв. м, расположенных на территории в 110 000 кв. м. Индивидуальные технические характеристики помещений, предполагающие наличие вытяжных систем, санузлов, газо- и водоснабжения, помогут подобрать подходящую коммерческую точку в зависимости от сферы бизнеса.
Одним из основных преимуществ проекта Alfraganus является шестиметровая высота потолков, которая поможет собственнику реализовать два уровня и увеличить вдвое приобретенную площадь за те же деньги. Наглядный пример трансформации 72 кв. м в 135 кв. м можно увидеть в шоуруме проекта.
На данный момент девелопер предлагает грандиозные скидки до 30%.
Работы на строительной площадке торгово-развлекательного квартала Alfraganus идут полным ходом. Каждый день на несколько шагов приближает к открытию одного из крупных открытых моллов в Средней Азии. В центральных блоках уже залит фундамент и установлены колонны. Ведутся работы по обратной засыпке грунта. В других блоках идет процесс установки лесов для опалубки. Также закончен процесс армирования перекрытий и ригелей.
Сдача проекта запланирована на 2022 год.
Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.
Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.
Сайт: alfraganus.com
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