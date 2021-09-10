Куда пойти на выходных в Ташкенте?

Пять кинопремьер, лучные бои, выставки, кольцевая гонка автомобилей, «Тепло-маркет», детские шоу, вечеринки для взрослых и другие мероприятия предстоящих выходных.



Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.