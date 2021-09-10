Instagram
Telegram
11 и 12 сентября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
11 и 12 сентября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Пять кинопремьер, лучные бои, выставки, кольцевая гонка автомобилей, «Тепло-маркет», детские шоу, вечеринки для взрослых и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Отчаянные аферистки»
«Девятый калибр»
«Узники страны призраков»
«Вокруг света за 80 дней»
«Злое»
реклама
Город
Лучные бои в клубе Hero park
Персональная выставка Рустама Захидова «0,5 Атом»
Второй этап чемпионата Ташкентской автомобильной федерации
«Восточный базар» в Next'e
Арт-базар в International hotel
Тепло-маркет в Central park
Дети
Бесплатные мастер-классы по ментальной арифметике
Детские шоу в Vega Centre
Детское шоу в Gosht
Игра «Мафия» в Kids avenue
реклама
Знания
Классический «Квиз, плиз!»
Настольные игры с Profi Training
Вечеринки
Музыкальные вечера в J Brothers
«Морская» вечеринка в Шишка lounge bar
Вечеринки в ресторане Velvet
Вечеринки в Fabis
реклама
Afisha.uz
Обзор фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Cesım Şef — новое бистро турецкой кухни в Ташкенте
Как прошла презентация коллекции Акмаля Нура и Дома Mursak
«Легенды узбекского танца»: интервью с авторами фильма
Состоялась премьера современного балетного спектакля «Лазги»
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2021 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram