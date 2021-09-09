Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Атабеков сообщил статистические данные о вакцинированных в Узбекистане. Информация была представлена 7 сентября на научно-практической конференции «COVID-19. Вакцинация: достижения, перспективы и цели». Трансляция велась на странице Министерства инновационного развития.

В своём докладе Нурмат Атабеков привёл результаты изучения серологического статуса лиц, получивших вакцины против коронавируса SARS-COV-2, а также сравнительный анализ иммунизации у привитых разными вакцинами.

По его словам, специалисты одномоментно исследуют лиц, не получавших прививку от COVID-19, и вакцинированных препаратами ZF-UZ-VAC 2001, AstraZeneca и «Спутник V».

По данным, озвученным Нурматом Атабековым, было исследовано состояние 480 переболевших коронавирусом, у которых заболевание протекало в лёгкой форме, 562 — в средней и 80 — в тяжелой форме.

IgG — класс антител, которые составляют около 75% антител плазмы крови человека. IgG и IgM — разные классы иммуноглобулинов, которые вырабатываются защитными В-клетками организма в ответ на инфекцию в разные сроки инфекции. В самом начале, минимум на 7-е сутки вырабатываются ранние антитела IgM, позже, минимум через 2−3 недели — IgG. BAU/мл — стандарт измерения антител IgG против COVID-19. BAU — binding antibody units (единицы связывающих антител). «Газета.uz» подробно рассказывала про работу антител.

Нейтрализующие антитела — это те, которые блокируют спайк-белок, который связывается с доменом клетки, чтобы заразить её. Отсюда термин Receptor-Binding Domain (RBD). Тест-системы на антитела распознают именно этот белок. По результатам теста можно судить об уровне важных нейтрализующих антител, обеспечивающих иммунитет к COVID-19.

1472 участника исследования были разделены на три группы: не получавшие вакцину — 414, получившие первую дозу — 409 и получившие вторую дозу — 649. Женщин было 1163, мужчин — 309. Из обследованных 88% были в возрасте от 19 до 60 лет.

Специалисты выяснили, что с 1 апреля среди общего количества заболевших (78529 случаев с 1 апреля по 7 сентября) на лиц, получивших по крайней мере одну дозу вакцины, приходится 285 случаев, или 0,3%:

ZF-UZ-VAC 2001 — 158;

AstraZeneca — 10;

«Спутник V» — 106;

Moderna — 11.

По словам Нурмата Атабекова, у тех, кто получил вакцину и заболел коронавирусом, заболевание в основном протекает в средней форме. В редких случаях наблюдались тяжелая (все вакцины) и крайне тяжелая форма коронавируса (только ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V»).

Кроме того, при изучении случаев госпитализации в первую и вторую Зангиатинские специализированные больницы в Ташкентской области выяснилось, что от общего количества госпитализированных 0,8% приходится на пациентов, получивших вакцину.

Нурмат Атабеков сообщил, что исследование всё ещё продолжается, но уже можно сделать несколько выводов по результатам изучения:

Независимо от типа полученной вакцины, у обследованных больных вырабатывалось достаточное количество антител, причём более чем у половины вакцинированных количество антител было выше 700 BAU/мл — это в большей степени касается антител к поверхностному белку S-RBD SARS-CoV-2;

Получение второй дозы вакцины приводило к значительному увеличению количества антител, как IgG, так и к S-RBD;

Результаты группы людей, получавших вакцину ZF-UZ-VAC2001, сопоставимы с результатам получивших другие вакцины;

ZF-UZ-VAC2001 является эффективной и надежной вакциной для иммунизации населения против COVID-19;

Вакцинация против COVID-19 способствует благоприятному течению болезни и уменьшению числа тяжелих случаев.

28 августа Министерство инновационного развития сообщило результаты третьей фазы клинических испытаний китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Эффективность препарата, по данным министерства, составила 81,76% против всех штаммов.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 8 сентября в стране использовано почти 16 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 9,78 миллиона человек, вторую — 4,63 миллиона, третью — 1,55 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 2,71 миллиона человек (около 12,6% постоянного населения старше 18 лет).