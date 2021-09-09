Представитель движения «Талибан» Анас Хаккани заявил в своем Twitter, что талибы ценят позитивную реакцию властей Узбекистана на новое правительство Афганистана.

«Мы ценим позитивный шаг, сделанный Министерством иностранных дел Узбекистана в отношении нового временного правительства Афганистана. Афганистан хочет иметь дружественные отношения со своими соседями, странами региона и международным сообществом, основанные на взаимном уважении, общих интересах, сотрудничестве и нормах дипломатии», — написал он.

Напомним, 7 сентября движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Хасан Ахунд, глава совета руководства движения, вице-премьера — глава политического офиса талибов Абдул Гани Барадар.

Узбекистан приветствовал это событие и выразил готовность к «развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия» с новыми госорганами страны.

Анас Хаккани — младший сын основателя «Сети Хаккани» Джалалуддина Хаккани, считается одним из самых молодых высокопоставленных лидеров талибов.