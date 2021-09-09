Шавкат Мирзиёев в выступлении на X съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в четверг, на котором ожидается утверждение его кандидатуры на предстоящих в октябре выборах президента, остановился на реформах, осуществлённых в стране в течение его первого срока на этом посту.

Отметив, что он высоко ценит оказанное ему доверие и выдвижение его кандидатуры, Шавкат Мирзиёев сказал: «Для меня это высокая честь и, в то же время, огромная ответственность, и я это чувствую сердцем».

Президент напомнил, что положения его предвыборной программы, представленные пять лет назад, легли в основу Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах по пяти приоритетным направлениям. В рамках реализации стратегии было принято около 300 законов, свыше 4000 указов и постановлений президента. «За короткое время в нашей стране не осталось ни одной сферы и отрасли, города и района, села и махалли, куда не пришло бы дыхание обновления», — сказал глава государства.

«Сегодня наше государство открылось для человека, для народа. Мы создали совершенно новую систему непосредственного диалога с народом, положительного решения его нужд и проблем», — отметил президент.

«Мы сформировали в государственном и общественном управлении систему, основанную на открытости и справедливости, служащую интересам людей, принимающую народолюбивые решения. Самое важное — мы изменили действовавший много лет принцип „Государство — общество — человек“. В основу всех действий в нашей стране легли, в первую очередь, человек, и только потом интересы общества и государства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«За последние пять лет мы приобрели новые знания, навыки и опыт по многим вопросам. Конечно, мы не можем сказать, что во всех направлениях работа шла гладко и ровно. В ряде сфер были недостатки и ошибки. Но можно сказать с полной уверенностью, что все наши реформы, благородные действия направлены только и только на развитие нашей страны, повышение благосостояния нашего народа. Говоря одним словом, обеспечение демократических принципов, верховенства Конституции и законов в нашем обществе поднимается на качественно новый уровень», — заявил он.

Президент признал, что «прошедший пятилетний период для всех нас, всей нашей страны, стал периодом резких и тяжёлых испытаний». Несмотря на это, Узбекистану удалось сохранить стабильные темпы экономического роста, сказал он.

Экономика выросла на 24%, промышленность — на 34%, объём экспорта — в 1,5 раза, зарубежные инвестиции — в 3 раза, перечислил Шавкат Мирзиёев, назвав это свидетельством высоких достижений. Средняя заработная плата за этот период выросла в 2,2 раза, добавил он.

Президент продолжил: «Любая реформа должна отражаться не просто в цифрах, а в первую очередь в повседневной жизни населения, его дастархане и семье. Это — правда жизни. Все наши мечты и устремления, тяжёлый труд, работа вне зависимости от того, день это или ночь, — всё это ради народа, который смотрит на нас с большой надеждой и верой».

Он отметил, что таких широкомасштабных изменений в социальной сфере, какие осуществлены за пять лет, в истории страны никогда не было: «На каждые 100 семей приходится 162 телевизора, 107 холодильников, 287 мобильных телефонов, 49 легковых автомобилей. Говоря другими словами, почти половина семей в стране имеет личный автомобиль. Или, скажем, за последние годы по программам ипотеки было создано более 140 тысяч домов. Если сравнить эту цифру с предыдущими годами, то это больше в 11 раз».

В качестве важнейших достижений Шавкат Мирзиёев отметил также отмену «добровольно-принудительного» привлечения каждый год 6−7 миллионов человек, включая детей, к сбору хлопка: «Вот, уже три-четыре года учащиеся и учителя занимаются учёбой или работой в школах, врачи — в больницах, учёные — в лабораториях, студенты — в аудиториях».

«Говоря коротко, у нас есть все основания говорить, что сегодня в нашей стране за исторически короткий срок создана совершенно новая политико-правовая, социально-экономическая, научно-просветительская и духовная среда», — сказал действующий президент и кандидат в президенты.