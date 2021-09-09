ЖК Parkent Plaza — это новый взгляд на то, как может выглядеть современный жилой комплекс. Соотношение внутреннего наполнения с окружением, продуманным до мелочей, делает его подходящим вариантом при выборе жилья на всю жизнь. FDG строит жилье классов «Комфорт», «Комфорт плюс» и «Бизнес», делая акцент на интересных архитектурных решениях, развитой инфраструктуре и smart-планировках.





В этом сентябре можно приобрести квартиру мечты в ипотеку и получить ремонт от застройщика в подарок.





На данный момент компания FDG также объявила старт продаж в 14-этажных башнях, с высоты которых будущим жителям открывается завораживающий вид на горы и восхитительные городские пейзажи. Каждый проект компании имеет собственное преимущество и особенное предложение для будущих жильцов.

Одним из главных достоинств квартир в башнях Parkent Plaza является наличие White Box. Покупая апартаменты с отделкой White Box, собственник экономит время и не испытывает лишних переживаний, так как черновые работы являются сложными и энергозатратными. А данное решение дает возможность спокойно жить в доме без шума и пыли от строительных работ. Помимо этого, White Box помогает воссоздать индивидуальный дизайн мечты, актуальный для каждого жильца. Ведь запросы у потребителей кардинально отличаются в плане отделки, планировки и выбора материалов.

Дополнительные преимущества White Box:

возможность приступить к чистовому ремонту по своему вкусу;

спокойное проживание без шума, строительных отходов и рабочих начнется как можно раньше;

экономический аспект: предчистовая отделка White Box экономит деньги и драгоценное время;

ускоряется долгожданный переезд в новое уютное жилье;

большой выбор планировочных решений.





Для более детального знакомства с проектом Parkent Plaza и его особенностями в офисе компании FDG установлен макет жилого комплекса, который демонстрирует:

как именно будет выглядеть ЖК к окончанию строительства;

в какой очередности располагаются фазы строительства;

где проходят транспортные магистрали;

на какую сторону выходят окна в той или иной квартире.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж Parkent Plaza: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

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