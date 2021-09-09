Телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Таджикистана Эмомали Рахмона состоялся 8 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Были обсуждены вопросы расширения узбекско-таджикского многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Президенты рассмотрели ход подготовки к заседанию Совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 16−17 сентября в Душанбе, а также обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

Достигнута договоренность, что лидеры проведут отдельную встречу по вопросам двусторонней и региональной повестки в рамках программы предстоящего саммита ШОС.