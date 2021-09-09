Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 сентября принял участие в министерской встрече по Афганистану в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба МИДа.

Во встрече, организованной по инициативе Госдепартамента США и МИД Германии, участвовали главы внешнеполитических ведомств более 20 стран мира и также представители ООН, ЕС и НАТО.

На мероприятии обсуждалась текущая ситуация в Афганистане, вопросы консолидации усилий по урегулированию афганского кризиса и оказания гуманитарной помощи населению страны.

Участники встречи отметили важность выполнения талибами обязательств по соблюдению фундаментальных прав и свобод человек, в частности обеспечению прав женщин и национальных меньшинств, недопущению деятельности террористических организаций на территории Афганистана.

«Узбекистан твёрдо привержен поддержанию дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, соблюдению нейтралитета и невмешательству во внутренние дела соседней страны», — сказал Абдулазиз Камилов.

Министр в своём выступлении также заявил о необходимости разработки постконфликтной стратегии для Афганистана, в том числе скорейшего восстановления его экономики, вовлечения страны в региональные интеграционные процессы и реализации инфраструктурных проектов.