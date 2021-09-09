Заместителем хокима Джизакской области и начальником управления по инвестициям и внешней торговле 7 сентября назначен Нодир Баходирович Нурматов, сообщила пресс-служба областной администрации.

На этом посту он сменил Азима Ахмедхаджаева, который в конце августа был назначен первым заместителем министра энергетики Узбекистана.

Нодир Нурматов (1979 г. р.) в 2002 году окончил юридическую школу Университета Нью-Йорка, в 2005 году — бакалавриат Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте и в 2007 году — магистратуру этого же университета.

Работал в системе Министерства иностранных дел и Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли. До этого с 2016 года занимал должность советника по торгово-экономическим вопросам в посольстве Узбекистана в Китае.