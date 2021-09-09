Постановлением президента от 7 сентября утверждено соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о создании таджикско-узбекской инвестиционной компании, сообщает Norma.uz. Соглашение было подписано в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Душанбе в июне 2021 года.

Компания создаётся в форме ООО с первоначальным уставным капиталом в размере 12 млн долларов с поэтапным его доведением до 50 млн долларов. Доля Фонда реконструкции и развития Узбекистана в формировании её уставного капитала составляет 75%, доля ГУП «Таджинвест» — 25%.

Инвестиционная компания будет заниматься финансированием совместных проектов на территории Таджикистана. Основными видами её работы определены инвестирование путём покупки долей в действующих и новых предприятиях, поиск и привлечение иностранных и отечественных инвесторов, выделение средств банкам Таджикистана на коммерческой основе и другие.