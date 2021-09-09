Компания Eriell Group провела благотворительную акцию в специализированном Доме ребенка для детей с нарушениями психофизического развития.

Здесь проживает 51 ребенок, самому маленькому еще не исполнилось и года. Каждый из них нуждается в особом уходе, заботе и внимании, а главное — в постоянном медицинском наблюдении. Директор учреждения, Гулнора Тухтаназарова, рассказывая о Доме ребенка, называет его только «наш дом», «семья» и «мои дети». Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Узбекистана», но воспитанники называют ее просто — «мама».

«Дети — они и есть дети. И абсолютно каждый ребенок имеет право на любовь, тепло и ласку», — говорит Гульнора Тухтаназарова.





Eriell Group с особым вниманием относится к нуждам малышей, будь то необходимость дорогостоящего лечения или улучшение их содержания в специализированных учреждениях. Так, руководствуясь статьей №4 закона Узбекистана «О волонтерской деятельности» и законом «О благотворительности», группа компаний Eriell провела капитальный ремонт Дома ребенка.

«Дом ребенка был основан еще в 1962 году. Здание с годами обветшало и на протяжении многих лет нуждалось в ремонте. За рекордные полтора месяца Eriell Group провела работы по благоустройству территории в 0,6 га. Капитально отремонтирован двухэтажный жилой корпус для детей, полностью обновлены игровые комнаты, служебные помещения, санузлы. Установлена мебель, кондиционеры, кухонное оборудование и современная бытовая техника. Уверен, в обновленном здании будет одинаково комфортно ребятам и персоналу», — сказал депутат Кибрайского кенгаша народных депутатов Мирбоис Зохидов.

Заменены двери и окна, инженерные коммуникации. Отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка помещений, установлена пожарная система и видеонаблюдение. Проведено зонирование пространства на игровую и профилактическую части.





Внутренний двор Дома ребенка украсили новые беседки, вымощены тротуары и высажен газон. Отремонтировано и административное здание.

Праздник, организованный по случаю заселения воспитанников Дома ребенка в обновленное здание, стал приятным дополнением к благотворительной акции. Веселая музыка, шоу мыльных пузырей и анимированная программа вызвали настоящий восторг у детей и взрослых.

Малыши, с рождения столкнувшиеся с непомерными сложностями, вынужденные на протяжении всей жизни сражаться с врожденными недугами, искренне радовались гостям, озаряя все вокруг светлыми улыбками.





Неподдельную радость вызвали и подарки, в числе которых полюбившаяся детьми познавательная книга про львенка Лео, разработанная Eriell Group совместно с Министерством энергетики Узбекистана.

Для участников мероприятия был организован фуршет с фруктами и сладостями, приготовлен праздничный плов.

«Каждый малыш, который находится на попечении Дома ребенка, для нас родной. За каждого мы несем персональную ответственность. Воспитатели, как и весь персонал, относятся к воспитанникам как к собственным детям, даря им любовь и заботу, которых по воле судьбы они лишились едва ли не с первых дней жизни. От имени всего коллектива хочу выразить благодарность Eriell Group за огромный вклад, внесенный в благоустройство нашего учреждения. Чуткость, добросердечность и сострадание — самые важные качества в жизни», — отметила директор Дома ребенка.

Eriell Group, за плечами которой патронаж над общественным объединением APLA, Ташкентским областным специализированным детским домом, обществом социальной помощи «Мехрибонлик», Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром гематологии, продолжит благотворительные мероприятия в рамках проекта «Делись добром».

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