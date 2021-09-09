В медицинском вузе European Medical University начался второй этап приема документов.

Абитуриенту необходимо явиться лично со следующими документами:

оригинал паспорта;

документ об окончании среднего образования;

документ, подтверждающий полученные баллы в результате прохождения государственного тестирования (ГТЦ) в медицинские вузы.

Университетская жизнь

Университет отличается серьезным подходом к образованию и предлагает не только интересные программы образования и систему модераторства, но и организованный досуг для учащихся. Это высокий уровень медицинских технологий и профессионализм специалистов европейского уровня.

Учебные кабинеты вуза оснащены необходимым оборудованием. Во время учебы студенты будут практиковаться в современных клиниках.





Будущие врачи смогут слушать лекции квалифицированных местных и зарубежных профессоров. Здесь широко ведется международная научная деятельность, в которой задействованы ведущие профессора и врачи медицинских направлений из стран СНГ, Европы и других стран.

Уровень образования, который дается студентам в European Medical University, соответствует нынешним требованиям мировой медицины. Особое внимание здесь уделяется практике — при вузе есть частная клиника, оказывающая качественную медицинскую помощь жителям страны.

Обучение в высшем учебном заведении проходит по следующим специальностям:

Стоматология — пять лет;

Фармация — пять лет;

Лечебное дело — шесть лет.

По окончании университета выпускникам выдается диплом государственного образца. Выпускники European Medical University смогут найти хорошее место работы, ведь вуз готовит по индивидуальной программе.

Обучение в рассрочку

Такая возможность поможет вовремя получить необходимые знания, навыки и осуществить мечту — стать высококвалифицированным врачом.





Полный родительский контроль успеваемости и посещения будет в режиме онлайн.

Для обеспечения открытого информационного пространства и удобства родителей а также повышения качества образования учащихся университетская жизнь будет напрямую транслироваться круглосуточно.





Полностью интегрированное обучение с первого курса

Инновационное обучение строится на восприятии («увидеть», «рассмотреть») объекта, тем самым обеспечивается высокий уровень усваивания знаний и навыков.

В вузе внедрена единая инновационная интерактивная система обучения для повышения активности студентов, качества и прочности полученных знаний. Это необходимо для того, чтобы сделать учебный процесс интересным, развить у учащихся исследовательские навыки и умения, формировать аналитические способности.

EMU интегрирует систему искусственного интеллекта в учебный процесс. Студенты EMU имеют возможность проходить практику в высокотехнологичной многопрофильной клинике при университете уже с первого курса. На практике они могут ознакомиться с новыми медицинскими технологиями, получить актуальные и проверенные методы исследования, узнать о методах профилактики, диагностики и лечения болезней.

Если вы готовы окунуться в атмосферу особой системы обучения, которая ориентирована на практические знания, расширить свой кругозор и обеспечить себе светлое будущее, то стоит обратить внимание на European Medical University.

Места ограничены.

Ознакомиться с лицензией вуза можно на сайте EMU и Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

Телефоны: (+998) 33−803−00−30, (+998) 33−983−00−30, (+998) 33−883−00−30, (+998) 33−783−00−30, (+998) 78−147−00−07.

Сайт: emuni.uz

Instagram: @emu_university

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