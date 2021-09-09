Глава МЧС Узбекистана Турсинхан Худайбергенов выразил соболезнования в связи с гибелью министра России по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Мы разделяем боль утраты вместе с родственниками и близкими Евгения Зиничева. В этот скорбный час просим передать им наши искренние соболезнования», — говорится в письме, направленном российскому спасательному ведомству.

Напомним, глава МЧС России погиб 8 сентября на учениях в арктической зоне, спасая жизнь человека.