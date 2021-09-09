Международная компания BS/2, специализирующаяся на решениях для банковского и торгового сектора и имеющая свое представительство Узбекистане, планирует поставлять счетно-сортировочное оборудование для финансовой сферы.

Современное банковское оборудование для обработки наличности производства британской компании CPS поступит на рынок Узбекистана уже в 2021 году.

«Став официальным дистрибьютором CPS в Узбекистане, мы готовы предложить банкам-партнерам самое современное счетно-сортировочное оборудование, отлично показавшее себя на мировом рынке и особенно в тех странах, где качество банкнот национальной валюты находится не на самом высоком уровне», — рассказал директор BS/2 Uzbekistan Антон Валинчус.

Компания BS/2 планирует поставлять как небольшие и средние устройства для валидации, пересчета и сортировки банкнот, так и высокоскоростные комбайны, использующиеся в крупных денежных хранилищах коммерческих и центральных банков.

Производитель оборудования компания CPS работает более чем в 100 странах мира и имеет более 60 лет опыта в сфере обработки наличности. Компания является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичного оборудования для обработки наличных денег.

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