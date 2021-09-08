Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — сказали в министерстве.
Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала детали трагедии.
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель», — написала она. Оператор, по ее словам, тоже погиб.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года. В 1987—2015 годах работал в органах государственной безопасности. С 2016 по 2018 годы служил заместителем директора Федеральной службы безопасности. Министром по чрезвычайным ситуациям был назначен в 2018 году.
Агент Путина
Глубочокие соболезнования! Это был достойный сын нашей Родины!
Очень жаль, что уходят такие люди. Пуст земля тебе будет пухом!
Anvar M
Я бы сказал, погиб героически.
R.I.P
Мила Пак
Соболезнования родным и близким. Пусть земля будет пухом, а ГОСПОДЬ БОГ отпустит грехи, АМИНЬ. Героически погиб, достойный глава МЧС России, обязательно должен быть награждён — Герой России. Вечная память.
тарас ильенко
МЧСникам памятники надо ставить. Это ангелы на нашей грешной земле. Скорбим.
R. Lewine
Мужик. Генерал Армии, но видно, что не кабинетный. Настоящий офицер. Тут ничего не добавить. Соболезнования.