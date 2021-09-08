Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — сказали в министерстве.

Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала детали трагедии.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель», — написала она. Оператор, по ее словам, тоже погиб.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года. В 1987—2015 годах работал в органах государственной безопасности. С 2016 по 2018 годы служил заместителем директора Федеральной службы безопасности. Министром по чрезвычайным ситуациям был назначен в 2018 году.