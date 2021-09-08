Число полностью вакцинированных от коронавируса в Узбекистане превысило 2,5 миллиона человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 11,87% от общего количества подлежащих вакцинации людей старше 18 лет — 21,45 миллиона человек.

Вчера, 7 сентября, по всей стране была введена 338971 доза вакцины от COVID-19. Из них получили:

первую дозу — 48510 человек,;

вторую дозу — 233296 человек;

третью дозу — 57165 человек.

Всего на сегодня в Узбекистане использовано 15,6 миллиона доз вакцины, в том числе:

9,73 миллиона человек получили первую дозу;

4,44 миллиона человек получили вторую дозу;

1,51 миллиона человек получили третью дозу.

Таким образом, число полностью вакцинированных составило 2 миллиона 547 тысячи 450 человек.

Наиболее высокие показатели по вакцинации наблюдается в Ферганской (1,8 миллиона доз), Наманганской (1,75 миллиона доз) и Андижанской областях (1,68 миллиона доз).

Отметим, что в первые два рабочих дня сентября количество вакцинируемых за день существенно выше 300 тысяч (353259 за 6 сентября).

В Узбекистане введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников торговых и сервисных объектов, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, работников общепита и других. До 1 сентября они должны были получить первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, до 1 октября — вторую дозу, до 1 ноября — третью дозу (кроме случаев противопоказаний по здоровью). Работодатели получили право отстранять от работы за отказ от вакцинации.