31 августа в Ташкентском международном конгресс-центре состоялись переговоры между исполнительным директором Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов Усамом Каисси и руководством акционерной страховой компании «Узбекинвест». Делегация Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов находится в Ташкенте в рамках ежегодного заседания директоров группы Исламского банка развития.





По итогам переговоров был подписан меморандум, который предусматривает сотрудничество в части страхования и перестрахования двусторонних и региональных инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и прочего.





Также подписанный меморандум будет способствовать сотрудничеству между Исламской корпорацией страхования инвестиций и экспортных кредитов и страховой компанией «Узбекинвест» в сфере обмена информацией, обучения персонала и разработки новых страховых продуктов для экспортеров и инвесторов.

АО «Компания экспортно-импортного страхования „Узбекинвест“» основана в 1994 году. Она является одной из крупных страховых компаний в Узбекистане и вносит весомый вклад в направлении страхования экспорта и инвестиций.

В частности, компания по итогам семи месяцев 2021 года обеспечила комплексную страховую защиту экономических интересов национальных экспортеров и коммерческих банков за рубежом от политических и коммерческих рисков на сумму более 936 млн долларов США.

АО «КЭИС „Узбекинвест“» подписало 34 соглашения о сотрудничестве и меморандума о взаимопонимании с зарубежными экспортно-кредитными агентствами.

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