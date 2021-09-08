Факультет совместных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета и Белорусского национального технического университета объявил о наборе на программы двойного диплома на 2021−2022 учебный год.
Преимущества:
- студенты будут обладателями сразу двух дипломов университетов;
- их будет обучать квалифицированный профессорско-преподавательский состав двух университетов;
- хорошие условия для получения качественного образования в технически оснащенных кабинетах ТГТрУ.
Занятия проводятся на русском языке.
Есть очное и заочное обучение.
Срок подачи — до 12 сентября. Подать документы можно по ссылке.
Совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения императора Александра I проводится набор на следующие магистерские программы:
- электроэнергетика и электротехника (профиль «Высокоскоростной наземный транспорт»);
- экономика (профиль «Корпоративные финансы и оценка бизнеса»);
- строительство (профиль «Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Инфраструктура, экономика, экология»);
- строительство (профиль «Методы расчета и проектирования комбинированных конструкций зданий и сооружений»);
- строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и системах ЖКХ»);
- менеджмент (профиль «Логистика»).
По завершении обучения выпускники получат дипломы двух транспортных вузов — Узбекистана и России.
Срок подачи документов — до 20 сентября.
Перечень документов:
- Паспорт абитуриента с нотариально заверенным переводом (НПЗ) на русский язык.
- Диплом бакалавра абитуриента с НЗП на русский язык.
Перечень документов для получения статуса соотечественника:
- Заявление на соотечественника.
- Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Если оно на русском языке, то перевод не требуется.
- Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык. Если оно на русском языке, то перевод не требуется.
- Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.
Совместно с Набережночелнинским институтом Казанского федерального университета проводится набор на программы бакалавриата и магистратуры на 2021−2022 учебный год.
По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.
Срок подачи документов — до 16 сентября.
Направления бакалавриата:
- конструкторско-технологические обеспечения машиностроительных производств;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направления магистратуры:
- автоматизация технологических процессов и производств;
- мехатроника и робототехника.
Перечень документов:
- Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык.
- Документ о предыдущем образовании с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.
Совместно с Белорусской государственной академией авиации объявлен набор на программу бакалавриата «Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям)».
По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и Белоруссии.
Срок подачи документов — до 5 октября.
Перечень документов:
- Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык.
- Аттестат о среднем образовании абитуриента с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык.
- Медсправка о состоянии здоровья формы №086 с НЗП на русский язык. Справка о прохождении анализа на ВИЧ-инфекцию с переводом на русский язык.
- Шесть фото 3×4.
Совместно с Московским авиационным институтом объявлен набор на программу бакалавриата «Авиастроение».
По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.
Срок подачи документов — до 9 сентября.
Перечень документов:
- Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык.
- Аттестат о среднем образовании абитуриента с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.
Совместно с Елабужским институтом Казанского федерального университета проводится набор на программу бакалавриата «Экономика и финансы организаций».
По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.
Срок подачи документов — до 16 сентября.
Перечень документов:
- Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык.
- Документ о предыдущем образовании с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык.
- Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык.
- Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.
Подробную информацию можно найти по ссылке.
Call-центр: (+998) 71−299−02−34, (+998) 71−299−02−43, (+998) 71−299−04−99, (+998) 71−299−02−74.
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