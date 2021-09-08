Факультет совместных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета и Белорусского национального технического университета объявил о наборе на программы двойного диплома на 2021−2022 учебный год.





Преимущества:

студенты будут обладателями сразу двух дипломов университетов;

их будет обучать квалифицированный профессорско-преподавательский состав двух университетов;

хорошие условия для получения качественного образования в технически оснащенных кабинетах ТГТрУ.

Занятия проводятся на русском языке.

Есть очное и заочное обучение.

Срок подачи — до 12 сентября. Подать документы можно по ссылке.





Совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения императора Александра I проводится набор на следующие магистерские программы:

электроэнергетика и электротехника (профиль «Высокоскоростной наземный транспорт»);

экономика (профиль «Корпоративные финансы и оценка бизнеса»);

строительство (профиль «Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Инфраструктура, экономика, экология»);

строительство (профиль «Методы расчета и проектирования комбинированных конструкций зданий и сооружений»);

строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и системах ЖКХ»);

менеджмент (профиль «Логистика»).

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух транспортных вузов — Узбекистана и России.

Срок подачи документов — до 20 сентября.

Перечень документов:

Паспорт абитуриента с нотариально заверенным переводом (НПЗ) на русский язык. Диплом бакалавра абитуриента с НЗП на русский язык.

Перечень документов для получения статуса соотечественника:

Заявление на соотечественника. Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Если оно на русском языке, то перевод не требуется. Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык. Если оно на русском языке, то перевод не требуется. Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.





Совместно с Набережночелнинским институтом Казанского федерального университета проводится набор на программы бакалавриата и магистратуры на 2021−2022 учебный год.

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.

Срок подачи документов — до 16 сентября.

Направления бакалавриата:

конструкторско-технологические обеспечения машиностроительных производств;

автоматизация технологических процессов и производств;

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.

Направления магистратуры:

автоматизация технологических процессов и производств;

мехатроника и робототехника.

Перечень документов:

Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык. Документ о предыдущем образовании с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык. Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык. Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.





Совместно с Белорусской государственной академией авиации объявлен набор на программу бакалавриата «Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям)».

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и Белоруссии.

Срок подачи документов — до 5 октября.

Перечень документов:

Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык. Аттестат о среднем образовании абитуриента с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Медсправка о состоянии здоровья формы №086 с НЗП на русский язык. Справка о прохождении анализа на ВИЧ-инфекцию с переводом на русский язык. Шесть фото 3×4.





Совместно с Московским авиационным институтом объявлен набор на программу бакалавриата «Авиастроение».

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.

Срок подачи документов — до 9 сентября.

Перечень документов:

Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык. Аттестат о среднем образовании абитуриента с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык. Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык. Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.





Совместно с Елабужским институтом Казанского федерального университета проводится набор на программу бакалавриата «Экономика и финансы организаций».

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух вузов — Узбекистана и России.

Срок подачи документов — до 16 сентября.

Перечень документов:

Паспорт абитуриента с нотариально-заверенным переводом на русский язык. Документ о предыдущем образовании с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении с НЗП на русский язык. Свидетельство о рождении одного из родителей с НЗП на русский язык. Паспорт одного из родителей с НЗП на русский язык. Если у родителя менялась фамилия, нужен подтверждающий документ с НЗП.

Подробную информацию можно найти по ссылке.

Call-центр: (+998) 71−299−02−34, (+998) 71−299−02−43, (+998) 71−299−04−99, (+998) 71−299−02−74.

Сайт: tstu.uz

Facebook: fb.com/qabul2021

На правах рекламы.