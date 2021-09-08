Министерство энергетики Узбекистана объявило о начале тендерных процедур по строительству трех фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в трех регионах страны. Проект реализуется при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка).

Три гелиостанции общей мощностью до 500 МВт планируется построить в Наманганской (150 МВт), Бухарской (250 МВт) и Хорезмской (100 МВт) областях. По условиям конкурса, победитель будет проектировать, финансировать, эксплуатировать и обслуживать солнечную фотоэлектрическую станцию в течение 25 лет. Срок подачи заявок — до 29 ноября.

В мае 2018 года Узбекистан подписал соглашение о консультационных услугах с IFC по привлечению частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане стоимостью до 1 млрд долларов.

Пилотным проектом соглашения является гелиостанция мощностью 100 МВт в Навоийской области, которую в конце августа ввела в эксплуатацию компания Masdar из ОАЭ. Стоимость проекта, реализуемого на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) — 110 млн долларов, станция будет вырабатывать ежегодно до 252 миллиона кВт.ч.

Masdar также выиграла тендеры на строительство гелиостанций еще в трех регионах страны — Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью около 900 МВт и стоимостью порядка 1 млрд долларов. Объекты планируется построить к осени 2023 года.

Напомним, Узбекистан намерен довести мощности солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году.