Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 сентября подписал указ о создании более благоприятных условий субъектам предпринимательства при исполнении налоговых обязательств. Как отмечается в документе, он направлен на улучшение деловой среды путём совершенствования налогового администрирования и либерализации ответственности за нарушение налогового законодательства.

В соответствии с указом с 1 января 2022 года отменяются финансовые санкции за непредставление субъектами предпринимательства налоговой отчетности в установленные сроки. С этой же даты финансовые санкции за правонарушения, выявленные по результатам камеральной налоговой проверки, не применяются.

В Хорезмской области в январе-июле 2022 года будет проведён эксперимент по исчислению и формированию налоговыми органами налоговых отчётностей по налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, налогу с оборота и земельному налогу с юридических лиц.

В рамках эксперимента налоговые органы будут исчислять и формировать налоговую отчетность по земельному налогу с юридических лиц — на основе данных органов Агентства по кадастру, а по НДС, акцизному налогу и налогу с оборота — на основе данных электронных счетов-фактур и онлайн контрольно-кассовой техники, а также других данных, имеющихся в налоговых органах.

Налоговую отчетность, сформированную налоговыми органами, нужно будет направлять через персональный кабинет налогоплательщика не менее чем за 10 дней до установленного срока представления налогоплательщиками соответствующей налоговой отчетности.

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Налогоплательщик в течение пяти дней со дня получения налоговой отчетности, сформированной налоговыми органами, должен утвердить её или при наличии возражений отклонить и переработать.

По результатам эксперимента до 1 августа 2022 года должны быть подготовлены предложения по распространению эксперимента на налогоплательщиков во всех регионах Узбекистана и расширению перечня налогов, по которым налоговая отчетность формируется налоговыми органами.

Государственному налоговому комитету поручено до конца года создать налогоплательщикам возможность отображения в электронных счетах-фактурах объектов налогообложения или других объектов, связанных с налогообложением, необходимых для исчисления НДС, акцизного налога и налога с оборота.

Указом также поручено разработать предложения по усилению мер ответственности за нарушение требований о представлении данных об объектах налогообложения и других объектах, связанных с налогообложением.

Напомним, на встрече с предпринимателями в конце августа президент анонсировал ряд изменений в налоговой сфере, чтобы «максимально снизить налоговое бремя на бизнес».