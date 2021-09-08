Варшава предоставит Ташкенту 250 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает Polandin.com со ссылкой на агентство PAP, которое цитирует польскую газету Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«Мы помогли многим странам за последнее время. Мы направили вакцины в Украину, Вьетнам и Австралию. Некоторые вакцины были предоставлены бесплатно, некоторые — проданы. Мы решили, что с учётом политических отношений и гуманитарных нужд мы также передадим вакцины Узбекистану», — сообщил DGP заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Какую вакцину может направить Польша, не уточняется. В этой стране одобрены к применению вакцины четырёх производителей — Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson) и Oxford/AstraZeneca.

В августе Ташкент дал разрешение Варшаве на использование аэропорта Навои для эвакуации из Кабула граждан Польши и других стран, в том числе Афганистана, а также представителей международных организаций. Эвакуируемые доставлялись военными самолётами из Кабула в Навои, а оттуда польской авиакомпанией LOT — в Варшаву.

Напомним, Узбекистан приобрёл или получил бесплатно свыше 22,44 миллиона доз вакцин от коронавируса, в том числе 18 миллионов доз китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001, 460 тысяч доз российского «Спутника V», 986,4 тысячи — AstraZeneca и 3 миллиона — Moderna. Ранее сообщалось, что осенью в страну будет поставлена вакцина Pfizer.