Если желаете получать ежемесячный доход, а также иметь шанс выиграть большие денежные призы или автомобиль Nexia-3, Народный банк предоставляет такую возможность.
Вклад «Яхши имконият» поможет не только получать доход каждый месяц от процентов, но и выиграть денежные призы, а также главный приз — автомобиль Nexia-3.
Условия вклада:
- открывается на срок минимум девять месяцев;
- первоначальный взнос составляет 2 млн сумов;
- процент — 17% годовых;
- принимается дополнительный взнос.
Чтобы принять участие, нужно прийти в любой филиал Народного банка и оформить вклад «Яхши имконият». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющую личность. Призы будут разыграны 20 января 2022 года посредством лототрона.
В акции участвуют действующие вклады, хранившиеся минимум три месяца.
Призы:
- 1 приз — автомобиль марки Nexia-3;
- 1 приз на сумму 25 млн сумов;
- 2 приза по 10 млн сумов;
- 5 призов по 5 млн сумов;
- 9 призов по 1 млн сумов;
- 15 призов по 500 тысяч сумов;
- 30 призов по 100 тысяч сумов;
- 80 призов по 50 тысяч сумов.
При досрочном закрытии вклада процентный доход выплачивается в соответствии со следующими условиями:
- От 1 до 30 дней — 0% годовых.
- От 31 дня до окончания срока депозита — 12% годовых.
Ваши деньги гарантированы законом Узбекистана «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках».
Акция продлится до 6 октября 2021 года. В лотерее разыгрывается 1 главный приз — машина марки Nexia-3, а также 142 различных денежных приза.
Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.
Не стоит упускать шанс выиграть много денег и новую машину.
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