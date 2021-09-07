Если желаете получать ежемесячный доход, а также иметь шанс выиграть большие денежные призы или автомобиль Nexia-3, Народный банк предоставляет такую возможность.

Вклад «Яхши имконият» поможет не только получать доход каждый месяц от процентов, но и выиграть денежные призы, а также главный приз — автомобиль Nexia-3.

Условия вклада:

открывается на срок минимум девять месяцев;

первоначальный взнос составляет 2 млн сумов;

процент — 17% годовых;

принимается дополнительный взнос.

Чтобы принять участие, нужно прийти в любой филиал Народного банка и оформить вклад «Яхши имконият». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющую личность. Призы будут разыграны 20 января 2022 года посредством лототрона.

В акции участвуют действующие вклады, хранившиеся минимум три месяца.

Призы:

1 приз — автомобиль марки Nexia-3;

1 приз на сумму 25 млн сумов;

2 приза по 10 млн сумов;

5 призов по 5 млн сумов;

9 призов по 1 млн сумов;

15 призов по 500 тысяч сумов;

30 призов по 100 тысяч сумов;

80 призов по 50 тысяч сумов.

При досрочном закрытии вклада процентный доход выплачивается в соответствии со следующими условиями:

От 1 до 30 дней — 0% годовых. От 31 дня до окончания срока депозита — 12% годовых.

Ваши деньги гарантированы законом Узбекистана «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках».

Акция продлится до 6 октября 2021 года. В лотерее разыгрывается 1 главный приз — машина марки Nexia-3, а также 142 различных денежных приза.

Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.

Не стоит упускать шанс выиграть много денег и новую машину.

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