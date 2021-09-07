Высшая школа дипломатии при Университете мировой экономики и дипломатии продолжает набор на актуальное и востребованное направление «Стратегический менеджмент и международный бизнес» по программе MBA (Master of Business Administration).





Это перспективная возможность получить степень в области делового администрирования на курсе, где особое внимание уделяется роли и влиянию мировой политики на международное предпринимательство.

В нынешних реалиях при принятии важных стратегических решений необходимо брать в расчет не только коммерческие интересы, но и политические факторы и тренды в мире. Поэтому наряду с практическими знаниями для создания грамотной и эффективной бизнес-модели в программу обучения включены следующие взаимодополняющие дисциплины:

Политология;

Нерыночные вызовы международному бизнесу;

Современные реалии корпоративной власти;

Корпоративные технологии управления;

Финансовые и инвестиционные рынки;

Маркетинг, брендинг и бизнес-аналитика;

Экономика;

HR-менеджмент и прочее.





Благодаря своему комплексному подходу к развитию деловой политики в предпринимательской деятельности и высокому качеству знаний, собранных в модули, программа MBA Высшей школы дипломатии включена в классификатор направлений и специальностей высшего образования Государственного образовательного стандарта высшего образования Узбекистана.

Учебный план составлялся на основе передовых методов исследования международных рынков и управления бизнесом. По окончании курса выпускники смогут свободно овладеть такими профессиональными инструментами, как количественный метод анализа (Quantitative methods), решение ситуативных задач (Situation & problem solving), интерпретация данных (Data interpretation), аналитическое письмо (Analytical writing) и прочее.





Требования к кандидатам:

наличие степени бакалавра или ее эквивалента;

опыт работы не менее двух лет;

международный сертификат, подтверждающий знание английского языка: IELTS — не менее 6 баллов по каждому компоненту, TOEFL iBT — не менее 80 баллов;

сертификат о прохождении международного теста GMAT (в связи с введенными ограничениями по предотвращению распространения COVID-19, а также при условии отличных результатов по другим критериям отбора наличие сертификата GMAT не является обязательным при поступлении в осенний семестр на 2021−2023 учебные годы).





Процесс поступления на программу MBA состоит из двух этапов.

Первый этап — отправка на почтовый адрес odm@uwed.uz пакета документов:

резюме (CV);

копия диплома бакалавра;

не менее двух рекомендационных письма от работодателя или из предыдущего места работы/учебы;

копии международного сертификата на знание английского языка (IELTS или TOEFL), результатов международного теста GMAT (если имеется);

мотивационное письмо.

Второй этап — собеседование. Приемная комиссия рассмотрит документы и назначит собеседование с кандидатом.

Длительность обучения — два года, с сентября 2021 по июль 2023, без отрыва от производства и с защитой аттестационного проекта.

Стоимость обучения на 2021 год — 39,9 млн сумов.

При успешном прохождении программы выпускники получат диплом с присвоением степени «Мастер делового администрирования».

Документы принимаются до 25 сентября.

Телефон: (+998) 91−443−45−67.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мустакиллик, 54.

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