Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 6 сентября провёл телефонный разговор с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Домиником Раабом, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и содействию мирному политическому процессу в этой стране, а также выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в данном направлении.

Критика Доминика Рааба





1 сентября Доминик Рааб подвергся жёсткой критике со стороны членов парламента из-за неспособности правительства должным образом подготовиться к эвакуации своих граждан и других лиц из Афганистана, пишет Irish Times.

Министр заявил, что Объединенный разведывательный комитет (JIC), который представляет все британские спецслужбы, не ожидал, что Кабул падет до следующего года.

Но председатель Специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат опроверг заявления Доминика Рааба, процитировав «доклад об основных рисках» МИДа от 22 июля, за три недели до падения Кабула.

«Мирные переговоры в Афганистане зашли в тупик, и уход США / НАТО приводит к быстрому продвижению талибов. Это может привести к падению городов, развалу сил безопасности, возвращению „Талибана“ к власти, массовому бегству населения и значительным гуманитарным потребностям. Посольство, возможно, придется закрыть», — говорится в докладе.

Министра также раскритиковали за то, что он взял отпуск и отправился в Грецию, где находился до падения Кабула. Доминик Рааб девять раз отказывался говорить, когда он отправился на Крит (предположительно 6 августа).

Он также не смог сказать, когда он в последний раз посещал Узбекистан или Таджикистан, чтобы обсудить эвакуацию людей из Афганистана через эти страны.

Том Тугендхат привёл в пример министра иностранных дел Хайко Мааса, который лично посетил Ташкент для организации эвакуации немецких граждан. На встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым немецкий министр обсудил детали по эвакуации граждан Германии и афганского персонала воздушным и наземным путями.

Доминик Рааб отметил, что Узбекистан закрыл границы. Том Тугендхат ответил, что Германия до этого времени успела вывезти своих граждан.

Министр также не мог сказать, сколько афганских граждан, которые работали на британские вооруженные силы и имели право переехать в Великобританию, остались в Афганистане.

Член Лейбористской партии, теневой министр иностранных дел Лиза Нанди охарактеризовала выступление Доминика Рааба перед комитетом как «ошеломляюще плохое», обвинив его в том, что он не смог ответить на основные вопросы и не желал признавать ошибки.

«Он мог бы ускорить эвакуацию, сделать предупреждения британским гражданам и увеличить ресурсы в своем отделе. Вместо этого он решил отправиться в отпуск», — сказала она.

3 сентября правительство Великобритании объявило о выделении в 30 млн фунтов стерлингов (более $40 млн) соседним с Афганистаном странам для помощи с афганскими беженцами.

10 млн фунтов стерлингов выделят Агентству ООН по делам беженцев, ещё 20 млн фунтов стерлингов — для обеспечения людей всем необходимым предоставят странам, в которых фиксируют наибольшее количество беженцев.

Депутаты от лейбористской партии заявили, что имеют дело с тысячами случаев лиц, имеющих право на увольнение. Во вторник Рааб настаивал на том, что количество граждан Великобритании, все еще находящихся в Афганистане, составляет «несколько сотен».



FT со ссылкой на заявление МИДа Великобритании от 31 августа сообщал, что команда кризисного реагирования из 15 человек отправится в Пакистан, Узбекистан и Таджикистан в течение следующих 48 часов, чтобы помочь британским гражданам и имеющим на это право афганцам покинуть Афганистан, транзитом через третьи страны.