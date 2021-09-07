АКБ «Капиталбанк» предлагает линейку выгодных вкладов в национальной и иностранной валюте с высокими процентными ставками и гибкими условиями, дающими возможность снимать, пополнять и закрывать вклад досрочно, не теряя проценты.
Вклады:
- «Барака» — 22% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Сбережения» — 21% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Копилка» — 20% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Олтин куз» — 17% годовых сроком на 24 месяца;
- «Капитал 24» — 5% годовых сроком на 36 месяцев;
- «Люкс» — 4% годовых сроком на 36 месяцев;
- «Евро Люкс» — 3% годовых сроком на 36 месяцев.
При открытии депозита в «Капиталбанке» каждый вкладчик получает банковскую карту в подарок. При сумме вклада:
- до 1 млн сумов — карты Uzcard или Humo;
- свыше 1 млн сумов — карты Visa Classic или Mastercard Standard;
- свыше 5 млн сумов — карты Visa Gold или Mastercard Gold.
Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн в мобильном приложении Apelsin за пару минут. Проценты выплачиваются ежемесячно в валюте вклада в удобной для клиента форме либо зачисляются на счет кошелька в мобильном приложении. Стать вкладчиком в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии паспорта.
При открытии онлайн-вклада для получения карты необходимо обратиться в любой из филиалов «Капиталбанка».
Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно на официальном сайте «Капиталбанка» или по телефону: (+998) 71−200−15−15 .
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