АКБ «Капиталбанк» предлагает линейку выгодных вкладов в национальной и иностранной валюте с высокими процентными ставками и гибкими условиями, дающими возможность снимать, пополнять и закрывать вклад досрочно, не теряя проценты.

Вклады:

При открытии депозита в «Капиталбанке» каждый вкладчик получает банковскую карту в подарок. При сумме вклада:

до 1 млн сумов — карты Uzcard или Humo;

свыше 1 млн сумов — карты Visa Classic или Mastercard Standard;

свыше 5 млн сумов — карты Visa Gold или Mastercard Gold.

Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн в мобильном приложении Apelsin за пару минут. Проценты выплачиваются ежемесячно в валюте вклада в удобной для клиента форме либо зачисляются на счет кошелька в мобильном приложении. Стать вкладчиком в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии паспорта.

При открытии онлайн-вклада для получения карты необходимо обратиться в любой из филиалов «Капиталбанка».

Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно на официальном сайте «Капиталбанка» или по телефону: (+998) 71−200−15−15 .

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