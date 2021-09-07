В British Management University проходит набор на два подготовительных курса: pre-Foundation и pre-ACCA.

Программа pre-Foundation

Слушателям, успешно закончившим pre-Foundation, будет гарантировано поступление на первый курс BMU по программе Foundation без прохождения вступительных экзаменов в сентябре 2022 года.

Учащиеся 10 класса, успешно закончившие pre-Foundation, получат Conditional Offer — право поступления в BMU после окончания 11 класса.

Основная цель программы pre-Foundation — подготовить слушателей к поступлению в университет и развить необходимые навыки английского языка и прикладной математики.





Длительность программы — два семестра (36 недель), с октября 2021 года по май 2022 года. В неделю будет проходить 4−6 занятий, включая занятия с носителями языка из Великобритании, США, Австралии и других стран.

Стоимость pre-Foundation — 9 млн сумов за весь период обучения. Оплата производится дважды — 4,5 млн сумов перед началом каждого семестра.

Три лучших слушателя курсов будут награждены грантами, которые покроют 50% стоимости обучения в университете за весь образовательный цикл (четыре года).

Для начала процедуры поступления нужно заполнить форму на сайте.

Программа pre-ACCA

Основная цель программы pre-ACCA — повысить уровень английского языка слушателей до IELTS 5.5 и подготовить их к программе ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) и успешной сдаче всех экзаменов. После успешного окончания курсов слушатели перейдут на программу ACCA и будут обучаться исключительно на английском языке.





Слушателям с высоким уровнем успеваемости на курсах будет предоставлена возможность поступить на первый курс BMU по программе Foundation без прохождения вступительных экзаменов в сентябре 2022 года.

Программа ACCA предоставляет профессиональную международную квалификацию в следующих сферах:

управление бизнесом;

международная финансовая отчетность;

аудит и налогообложение;

финансовый менеджмент.

Длительность программы — два семестра (36 недель), с октября 2021 года по май 2022 год. В неделю будут проводиться шесть занятий.

Стоимость — 10 млн сумов за весь период обучения. Оплата производится дважды — 5 млн сумов перед началом каждого семестра.

Успешно пройдя обучение и сдав девять экзаменов ACCA, студент сможет получить степень бакалавра в Oxford Brookes University, которых входит в топ-500 в международном рейтинге вузов мира по версии QS World University Rankings.

О Британском университете менеджмента

Британский университет менеджмента образован в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 8 мая 2020 года. Университет ведет свою деятельность на основе лицензии №0008 от 16 октября 2020 года, выданной Инспекцией по контролю качества образования при Кабинете министров.





Университет предлагает следующие специальности:

Финансы и банковское дело;

Международный бухучет;

Управление проектами;

Международная логистика;

Цифровой маркетинг;

Предпринимательство и инновации.

В 2021 году BMU открывает новую специальность — «IT и бизнес-аналитика». Получить ее в дополнение к основной специальности смогут все студенты BMU по желанию и без дополнительных расходов. Для этого им будет необходимо выбрать соответствующие дисциплины на третьем и четвертом курсах.

В настоящее время 350 студентов BMU завершили программу Foundation. Данная программа разработана совместно с University of Reading. В университете преподают выпускники Массачусетского технологического института, Гарварда, Кембриджа и других известных вузов мира.

Если вы готовы к вызовам и достойны поступить в один из сильных университетов Центральной Азии, тогда стоит обратить внимание на British Management University.

Телефон: (+998) 95−511−99−99.

Сайт: bmu-edu.uz

E-mail: info@bmu-edu.uz

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