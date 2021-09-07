Хокимият Ташкентской области приобрел для служебных целей автомобили Chevrolet Malibu и Tracker. Покупка была сделана за счет перевыполненной части доходов местного бюджета за второй квартал, следует из решения областного хокима Даврона Хидоятова от 26 августа.

Хоким одобрил выделение 610 млн сумов на покупку двух служебных автомобилей для своих заместителей «для обеспечения эффективной реализации деятельности заместителей хокима и организации соответствующей работы в регионах».

Соглашения на покупку Malibu-2 (LTZ) за 369 млн сумов и Tracker-2 AT за 232 млн сумов подписаны 6 сентября, отмечается на сайте государственных закупок.

В конце апреля правительство Узбекистана утвердило предельную стоимость служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов. Максимальная цена служебного транспорта, закреплённого за министрами, руководителями государственных комитетов, хокимами областей и Ташкента, не должна превышать 2000 базовых расчётных величин (540 млн сумов, с 1 сентября БРВ составляет 270 тысяч сумов), а объём двигателя — 4000 куб. cv. Для их заместителей — 1500 БРВ (405 млн сумов), объём двигателя — 2500 куб. cv.