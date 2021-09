46 заседание совета управляющих Исламского банка развития впервые прошло в Узбекистане с участием членов правительств и представителей 57 стран-членов и 27 международных финансовых организаций.

В ходе данного мероприятия президент Исламского банка развития Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир поблагодарил Asia Alliance Bank за привлечение и внедрение первой в Узбекистане линии исламского торгового финансирования и вручил банку награду Международной исламской торгово-финансовой корпорации The First Partner Bank in Uzbekistan («Первый банк-партнер в Узбекистане»).





Также в рамках мероприятия представители Asia Alliance Bank провели встречи с руководителями трех организаций, входящих в группу ИБР — Исламской корпорацией страхования инвестиций и экспортных кредитов, Международной исламской торгово-финансовой корпорацией и Исламской корпорацией развития частного сектора.

В частности, первый заместитель председателя правления Asia Alliance Bank Умиджон Хакимов встретился с исполнительным директором Международной исламской торгово-финансовой корпорации (МИТФК) Хани Салем Сонболом. В ходе переговоров было отмечено, что в 2018 году Asia Alliance Bank реализовал линию торгового финансирования МИТФК в размере 9 млн долларов. В связи с успешной реализацией данной линии сторонами была достигнута договоренность о выделении банку второй линии финансирования и развитии дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Основанная 2008 году Международная исламская торгово-финансовая корпорация способствует стимулированию торговли между странами-членами Организации исламского сотрудничества. Корпорация помогает компаниям получить доступ к продуктам торгового финансирования, а также предоставляет им необходимые инструменты по наращиванию торгового потенциала для достижения конкурентных преимуществ на мировом рынке.





В ходе переговоров, проведенных 30 августа представителями Asia Alliance Bank с директором Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ИКСИЭК) Уссамой Каисси, была достигнута договоренность об установлении двустороннего сотрудничества для внедрения в Узбекистане новых продуктов исламского финансирования. В частности, страхования рисков экспортного и импортного финансирования.

Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортных кредитов была основана в 1994 году для укрепления экономических отношений между странами-членами Организации исламского сотрудничества и содействия развитию торговых и инвестиционных отношений посредством решений и инструментов по снижению рисков в соответствии с принципами шариата.

3 сентября состоялась встреча с руководителем Исламской корпорации развития частного сектора (ИКРЧС) Айманом Амин Седжини. На встрече было отмечено, что Asia Alliance Bank благодаря использованию продукта мурабаха успешно начал и продолжает финансирование долгосрочных проектов своих клиентов за счет четвертой линии финансирования ИКРЧС в размере 10 млн долларов.

Стороны также обсудили процесс создания в банке исламского окна при консультативном содействии ИКРЧС и возможности предоставления населению Узбекистана банковских услуг по принципам шариата. Были рассмотрены возможности предоставления прямого финансирования со стороны ИКРЧС в пользу проекта «Исламское окно» и выпуска ценных бумаг в виде сукук для привлечения в Узбекистан иностранных инвестиций.

Исламская корпорации развития частного сектора была основана в 1999 году для поддержки экономического развития в странах-членах путем финансирования проектов частного сектора, поддержки конкуренции и предпринимательства, предоставления консультационных услуг правительствам и частным компаниям по исламскому финансированию, а также для поощрения международных инвестиций.

На правах рекламы.