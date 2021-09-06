Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус вновь призвал лидеров «Большой двадцатки» делиться с беднейшими странами вакцинами от COVID-19 и не допустить повторения пандемии такого масштаба. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

«Во многих странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертности несмотря на то, что в настоящее время во всём мире введено более 5 миллиардов доз вакцин», — сказал Тедрос Гебрейесус. Он добавил, что вакцинация в мире была неравномерной.

Почти 75% этих доз получили жители всего 10 стран. В Африке самый низкий охват вакцинацией — всего 2%. Глава ВОЗ подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо. Он вновь заявил, что преодолеть пандемию COVID-19 удастся только тогда, когда будет вакцинировано не менее 70% населения всего мира.

Тедрос Гебрейесус напомнил, что к сентябрю этого года необходимо вакцинировать не менее 10% населения каждой страны, а к концу года — 40% и к середине следующего года — 70%.

«Мы все ещё можем достичь этих целей, но только при поддержке стран „двадцатки“. Как крупнейшие производители, потребители и доноры вакцин против COVID-19, вы можете сыграть важнейшую роль в обеспечении справедливости в деле распределения вакцин и прекращения пандемии», — сказал глава ВОЗ.

Он призвал сделать всё для того, чтобы больше никогда не допустить повторения пандемии такого масштаба, подчеркнув, что действовать необходимо сообща и в общих интересах.

«Подход „каждый за себя“ не сработал в этот раз, не сработает он и в следующий раз», — предупредил глава ВОЗ.