В Ташкент из Китая прибыли очередные две партии китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Воскресным утром была осуществлена доставка 1,5 миллиона доз, а рано утром в понедельник — ещё 3 миллионов.

Общий объём вакцины ZF-UZ-VAC2001, приобретённой Узбекистаном, составил 18 миллионов доз. Всего в страну было поставлено свыше 22,44 миллиона доз, в том числе 460 тысяч доз российского «Спутника V», 986,4 тысячи — AstraZeneca (бесплатно по программе COVAX) и 3 миллиона Moderna (бесплатно предоставлена США).

Всего с 1 апреля, когда началась массовая вакцинация, применено более 15 миллионов доз вакцин, полный курс вакцинации (две или три дозы в зависимости от типа вакцины) прошли более 2,12 миллиона человек.