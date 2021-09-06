Член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева на брифинге в понедельник прокомментировала сообщения в социальных сетях о случаях смерти или ухудшения здоровья после прививки от коронавируса.

По её словам, Министерство здравоохранения создало рабочие группы, которые выехали на места и не выявили связи между вакцинацией и случаями смерти.

Севара Убайдуллаева подчеркнула, что на сегодняшний день в Узбекистане не зарегистрировано ни одного летального исхода и тяжелых побочных эффектов из-за вакцин от COVID-19.

Специалист отметила, что в инструкциях к вакцинам приведены побочные эффекты, в числе которых анафилактический шок (серьёзная аллергическая реакция), который может проявиться в течение часа и привести к гибели пациента.

Член штаба по борьбе с коронавирусом заявила, что пациентов с противопоказаниями не охватывают вакцинацией, что предотвращает риски тяжелых побочных эффектов у прививающихся.

По этой причине после вакцинации пациентам рекомендуется подождать несколько минут в медицинском учреждении. При возникновении анафилактического шока или тяжелой аллергической реакции врачи смогут немедленно оказать помощь.

Большинство побочных эффектов являются слабовыраженными или умеренными и длятся от одного до трех дней. Побочные эффекты обычно означают, что вакцина работает, стимулируя иммунную систему пациента.

К распространенным побочным эффектам относится покраснение, болезненность или припухлость в месте инъекции, высокая температура, головная боль, чувство усталости, боль в мышцах, боль в суставах, озноб, тошнота и/или рвота.

28 августа Министерство инновационного развития сообщило о результатах третьей фазы клинических испытаний китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001. Эффективность препарата составила 81,76% против всех штаммов.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. Осенью ожидается поставка вакцины Pfizer.

По состоянию на 4 сентября в Узбекистане использовано более 15 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 9,64 миллиона человек, вторую — 3,96 миллиона, третью — 1,39 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 2,12 миллиона человек (около 10% населения старше 19 лет).