Новые поезда метро вышли на линию в Ташкентском метрополитене 6 сентября, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Три прибывших состава сейчас курсируют на Чиланзарской ветке, остальные два начнут эксплуатироваться в ближайшее время на этой же линии, отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что интервал движения на Чиланзарской линии сокращён и в утренние часы пик (с 7:30 до 9:00) составляет 3 минуты, а в вечерние часы (с 16:30 до 19:30) — 4 минуты.

20 новых вагонов метро (пять поездов в четырёхвагонном исполнении) прибыли из России в Узбекистан в конце августа. Составы выпущены на предприятии «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»). До конца года в столицу будут доставлены ещё 20 вагонов метро.





Фото: «Трансмашхолдинг».