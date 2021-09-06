В Ташкенте 4 сентября подвели итоги 46-го ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В ходе заседания обсуждался опыт стран-членов в обеспечении защиты населения во время карантинных ограничений, реализации антикризисных мер по преодолению экономических последствий пандемии и выстраивании новых схем и механизмов международного сотрудничества в условиях спада мировой экономики.





Рассмотрены меры по повышению устойчивости к последствиям COVID-19, вопросы международного сотрудничества, механизмы перезапуска и восстановления экономики, привлечения инвестиций и активизации торговли в постковидный период, цифровизации бизнеса, внедрения инноваций в различные сферы экономики, инструменты социальной поддержки и повышения занятости.





По итогам заседания правительство Узбекистана и Саудовской Аравии и Исламский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана с начальным капиталом в размере 100 млн долларов.

Между Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (ITFC) и «Трастбанком» подписано соглашение об открытии линии торгового финансирования на сумму 15 млн долларов. Подписано также соглашение с «Туронбанком» об оказании технического содействия во внедрении отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МФСО).





Подписано заёмное соглашение по модернизации сельской инфраструктуры Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей в рамках программы «Обод кишлок» на общую сумму 200 млн долларов, направленной на повышение качества жизни населения данных территорий.

Кроме того, подписано заёмное соглашение по оснащению учреждений онкологической службы Узбекистана современным высокотехнологичным оборудованием на общую сумму 80 млн долларов, что позволит в разы повысить эффективность диагностики заболеваний.

Наряду с этим, подписано грантовое соглашение по разработке нормативно-правовой базы исламского банковского дела и финансов в Узбекистане, что даст возможность внедрить в стране механизмы исламского финансирования.





Помимо этого, Международная исламская академия и ИБР подписали соглашение о техническом содействии для создания на базе Академии «умного» класса исламского развития.

Общая сумма подписываемых соглашений составила более 280 млн долларов.