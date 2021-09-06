Третий этап инициативного бюджетирования на портале «Открытый бюджет» завершился 2 сентября. Из всех регионов Узбекистана поступило 41125 предложений, из которых на этап голосования прошли 23034 (56%), остальные более 18 тысяч (47%) были отклонены рабочей комиссией.

В голосовании за инициативы, выдвинутые гражданами, приняли участие около 1,15 миллиона человек.

В итоге больше всего голосов набрал 881 проект. В Ташкенте одобрены 97 инициатив, Кашкадарьинской области — 89, Ферганской — 75, Самаркандской и Ташкентской — по 74, Хорезмской и Наманганской — по 70, Сурхандарьинской — 63, Сырдарьинской — 62, Бухарской — 61, Каракалпакстане — 47, Навоийской — 39, Андижанской — 33, Джизакской области — 27.

Некоторые инициативы вызвали вопросы у общественности. Телеграм-канал Kurbanoff.net обратил внимание на то, что в Чиланзарском районе Ташкента победителями стали инициативы по строительству новой столовой для сотрудников районного хокимията за 999 млн сумов, ремонту штаба 4-го сектора района за 500 млн сумов, а также покупке лопат, щеток, топоров и прочих инструментов для службы благоустройства района за 600 млн сумов.

«Чиланзарцы молодцы, поддержали строительство новой столовой для сотрудников своего хокимията почти за 1 млрд сум. Вот что значит население небезучастно к жизни своих руководителей… Ничего для себя не хотят, всё для своих руководителей, всё для хокимията. Ценить надо таких жителей, уважаемый хокимият Чиланзарского района», — написал блогер.

Примечательно, что эти проекты набрали онлайн всего по одному голосу — все остальные голоса поступили через SMS, что не исключает возможность манипуляций и применения административного ресурса. На это также обратил внимание блогер Bakiroo.

Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев опубликовал комментарий директора Департамента государственного бюджета Министерства финансов Шерзода Мухамедова. По его словам, тот факт, что инициативы получили наибольшее количество голосов на портале «Инициативный бюджет», не означает, что они будут профинансированы. Победившие проекты будут рассмотрены рабочими группами на предмет соответствия требованиям.

По его словам, два проекта — по строительству столовой и ремонту штаба в Чиланзарском районе — будут отклонены на основании, что они не служат общественным интересам, сказал он.

Шерзод Мухамедов выразил готовность обсудить меры по совершенствованию системы инициативного бюджета.

Всего в Чиланзарском районе победили 8 проектов, в том числе по ремонту дошкольной образовательной организации №407, возрождению площади имени Аль-Хорезми и восстановлению памятника ему, ремонту школы №173 и другие.

Случаи принуждения

Учительница одной из школ в Самарканде на условиях анонимности рассказала «Газете.uz», что заведующая школы поручила учителям собрать по 20 голосов для того, чтобы инициатива о строительстве актового зала набрала больше голосов на портале «Инициативный бюджет».

По её словам, активны были не все, но большей части пришлось заняться этим: просить родных, соседей и даже прохожих на улице. Несмотря на это, инициатива заняла только третье место. Учительница считает, что победители могли обойти их, применив такие же методы набора голосов.

Об инициативном бюджете

«Газета.uz» подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ и другое.

Для более активного вовлечения граждан в бюджетный процесс поэтапно вводится порядок направления 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. Сейчас этот порядок действует в одном районе или городе каждого региона Узбекистана (всего 14), а с 1 января 2022 года он распространится на все районах и городах страны.

С 1 июля минимальный размер дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий на основе общественного мнения, был повышен с 10% до 30%.

Отбором проектов занимается рабочая комиссия. В её состав входят первый заместитель хокима (председатель комиссии), заместитель хокима по вопросам строительства, представитель кенгаша народных депутатов, замхокима — начальник отдела по поддержке махалли и семьи, заведующий отделом финансов хокимията, представители общественных советов при хокимиятах и негосударственных некоммерческих организаций.

Комиссия проверяет проекты на соответствие критериям, проводит их экономическую и техническую экспертизу, а при отказе обосновывает решение заявителю.

Рабочая комиссия выставляют отобранные проекты на общественное голосование до 20 дней. Гражданин вправе отдать лишь один голос за любой проект.

Проекты, набравшие большинство голосов, признаются победителями. Количество проектов-победителей определяется исходя из суммы, выделяемой на реализацию проектов.

По итогам общественного голосования готовится проект решения (распоряжения) хокима района (города) о финансировании проектов-победителей. В течение недели эти проекты вносятся на рассмотрение кенгаша народных депутатов.

Средства, направляемые на реализацию проектов, аккумулируются в Фонде гражданской инициативы, создаваемом на уровне каждого района и города. Фонд с 1 июля получает не менее 30% средств из дополнительных источников местных бюджетов, а также 5% от утверждённых расходов. Использовать средства фонда на другие цели запрещено.