Бахром Ашрафханов, являющийся послом Узбекистана в Азербайджане, стал также послом страны в Грузии (с резиденцией в Баку). 6 сентября он вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы президент Грузии передала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву свои приветствия и наилучшие пожелания, говорится в сообщении.

Бахром Ашрафханов занимает должность посла Узбекистана в Азербайджане с апреля 2020 года. В 2016—2018 годах он был послом страны в России.