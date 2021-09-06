Здание бывшей гостиницы Чирчикстроя, беспокойство о планируемом сносе которого на днях выразили активисты, непригодно к эксплуатации. Об этом говорится в заявлении Управления культурного наследия Ташкентской области.

После публикации организацией Alerte Héritage информации о возможном сносе здания, построенного в формах постконструктивизма в 1936 году, объект посетили специалисты Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана, хокимията и Управления культурного наследия области.





В заявлении отмечается, что объект площадью 1,66 га, где до этого располагался Чирчикский промышленно-экономический профессиональный колледж, не включён в национальный список материального культурного наследия. В текущем виде здания нет чего-либо, отражающего его историчность, говорится в заявлении.

«Здание было рассчитано на [эксплуатацию в течение] 50−75 лет и в настоящее время является морально устаревшим и непригодным к эксплуатации», — заявили в Управлении культурного наследия.

Перекрытия между этажами не железобетонные, а деревянные, а многочисленные изменения, внесённые в здание в период использования привели к тому, что оно потеряло первоначальный облик, отметили в управлении.





На данный момент не существует какого-либо официального документа о сносе или реконструкции здания, говорится в заявлении.

Хокимият Ташкентской области сообщил, что указом президента Узбекистана от 29 апреля 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию бокса» была одобрена продажа здания, а также спортивного сооружения и прилегающей спортплощадки Федерации бокса страны под инвестиционные обязательства.

«Другими словами, на данной территории намечено создание современной школы бокса и воспитание профессиональных боксёров, слава которых будет разноситься по всему миру», — отметили в хокимияте.