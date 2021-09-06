Каждый год счастливчики из 10 стран, включая Узбекистан, становятся обладателями IELTS Prize — престижного гранта Британского Совета в размере 3 тысяч фунтов стерлингов. Он открывает широкие возможности для обучения в университетах по всему миру. Опыт Барно Юнусовой, прошлогодней победительницы премии, наглядно показывает, как грант может помочь студентам расширить свое мировоззрение и горизонты и присоединиться к глобальному сообществу IELTS.

Премия IELTS была учреждена, чтобы помочь амбициозным людям воплотить свои академические мечты в реальность, предоставив им финансовую поддержку при получении образования в англоязычных университетах по всему миру. В этом году заявки на получение премии IELTS открыты для сдающих экзамен в 10 странах мира, включая Узбекистан. До 15 сентября каждый сдавший экзамен IELTS и получивший минимум 5.5 баллов может попытать удачу, предоставив все необходимые документы с помощью онлайн-заявки.





В прошлом году Барно Юнусова, выпускница Государственного педагогического университета им. Низами, стала одним из победителей премии IELTS. Получение премии стало важным шагом в карьере Барно — в настоящее время она преподает английский язык в ташкентской президентской школе. Она стремилась развивать свои навыки в качестве преподавателя, и ее мечтой было получить степень магистра в международном университете.

«Я всегда стараюсь следить за важными тенденциями и читать различные статьи о новых методах преподавания иностранных языков», — говорит Барно.

Она решила поступить в магистратуру Университета Вебстера, первого американского университета с кампусом в Ташкенте.

Как преподаватель английского языка Барно Юнусова обязана регулярно обновлять свой языковой сертификат. Она много раз сдавала экзамен IELTS. При поступлении в Университет Вебстера она в очередной раз сдала IELTS в Британском Совете. После сдачи экзамена Барно получила письмо, в котором сообщалось, что она может участвовать в конкурсе на получение премии IELTS. Осознав возможность, которую предоставляет грант IELTS Prize, Барно Юнусова с нетерпением подала заявку.





Вскоре после этого она получила письмо о том, что ее выбрали в качестве одного из семи победителей премии.

«Когда я получила письмо и узнала, что выиграла, то была на седьмом небе от счастья. Меня переполняли эмоции, и я трижды перечитала письмо в недоумении. Я была в восторге», — вспоминает Барно.

Барно воспользовалась грантом для оплаты своего курса обучения в Университете Вебстера.





«С помощью этой премии я скоро получу степень магистра по специальности „Магистр искусств в преподавании английского как второго языка“. Я искренне благодарна Британскому Совету за эту возможность», — добавила она.

Ежегодно экзамен IELTS сдают более 3 млн человек. Около 90% из них сдают экзамен для того, чтобы поступить в университеты или другие учебные заведения. Люди также сдают экзамен IELTS для карьерного роста или в иммиграционных целях.

Экзамен IELTS является одним из известных ресурсов для изучения языка, предоставляемых Британским Советом — международной организацией Соединенного Королевства Великобритании по культурным связям и образовательным возможностям. В этом году Британский Совет отмечает 25-летие своей деятельности в Узбекистане и рад предоставлять различные возможности для профессионального роста.

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