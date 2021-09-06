Цена фьючерсного контракта на алюминий с поставкой в ближайшем месяце выросла на 2,2% в понедельник, достигнув отметки 2775,25 долларов за тонну. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME). Это максимальный уровень с мая 2011 года.

Поводом для сильного роста стала новость о государственном перевороте в Гвинее — одном из крупнейших производителей бокситов. Из этого сырья производится алюминий. Гвинея соперничает с Австралией как основной поставщик бокситов в Китай, который является крупнейшим в мире потребителем алюминия, отмечает Bloomberg.

По данным правительства Гвинеи, в прошлом году страна отгрузила 84,2 млн тонн бокситов. Большую часть этого объёма получил Китай.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал в своем Telegram-канале основатель «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска.

По данным РБК, за последний год алюминий подорожал на 58%. Цена на металл достигла максимальных уровней за последние десять лет. Росту цен способствуют восстановление мировой экономики после пандемии, а также ограничения производства алюминия в Китае из-за значительного потребления электроэнергии во время его производства.

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

По данным Inform.kz, Узбекистан ежегодно закупает у Казахстана медь и необработанный алюминий на 90 млн долларов.