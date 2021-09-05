Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Швеции. Товарищеский матч, прошедший 5 сентября на стадионе Friends Arena в Стокгольме, завершился со счётом 2:1.

Счёт открылся на 6-й минуте встречи. После прострела с левого фланга защитник Абдулла Абдуллаев неудачно отбил мяч в свои ворота.

На 35-й минуте шведы удвоили преимущество. После затяжной атаки нападающий Исаак Кисе Телин замкнул передачу товарища по команде.

На 71-й минуте нападающий Элдор Шомуродов пробил точно в правый угол ворот после паса Фарруха Сайфиева.

Это первая игра Узбекистана под руководством нового главного тренера Сречко Катанеца, с которым сборная подписала контракт до 2025 года.

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