Eriell Group представлена на рынке нефтесервисных услуг уже 17 лет. Начав свою деятельность с одной буровой установки на месторождении «Бузахур», год от года компания увеличивала парк техники и число высококлассных специалистов, а также географию деятельности. Eriell Group вошла в число ведущих компаний нефтегазовой сферы. Компания предоставляет услуги в России, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах и странах.

За последние годы работа сотрудников компании, внедрение инновационных решений в деле увеличения добычи углеводородного сырья способствовали добыче миллиардов кубических метров газа, сотен тысяч тонн конденсата и нефти в Узбекистане.

Для Eriell Group главной ценностью являются сотрудники. Бурение скважин всегда сопряжено с повышенной опасностью и риском. Поэтому компания относится с особым вниманием к соблюдению всех правил и требований.

Ежегодно, в первое воскресенье сентября, отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника). Этот праздник объединяет представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов — всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

К профессиональному празднику Eriell Group выпустила фильм, чтобы отдать дань уважения представителям нефтегазовых профессий. В нем раскрываются подробности большого труда каждого работника буровой на примере одного из сложных проектов — «Мустакилликнинг 25 йиллиги». Фильм раскрывает нюансы деятельности каждого — от помощника бурильщика до руководителя.

Сложные горно-геологические условия месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» требуют от специалистов Eriell современных и неординарных подходов при проведении выполняемых работ, с чем они блестяще справляются.

Само понятие «бурильщик» (или буровик) объединяет несколько типов деятельности, каждый из которых требует разной компетенции и подготовки. Бурильщиками можно назвать инженера по бурению, техника, машиниста буровой установки, помощника буровика. К представителям профессии можно причислить всех рабочих, участвующих в процессе бурения.

Профессиональное разделение происходит также по отраслевому и технологическому признакам. Помощник бурильщика, участвующий в разведочном и эксплуатационном бурении для добычи нефти и газа, должен обладать знаниями и умениями, отличным от тех, которые необходимы помощникам буровика капитального ремонта скважин. Отдельным багажом компетенций обладает и специалист по электробурению.

Именно этим людям, квалифицированным специалистам Eriell Group, посвящен фильм.

Проект «Мустакилликнинг 25 йиллиги», реализуемый в Байсуне, способствует развитию топливно-энергетической, химической отраслей, строительной индустрии и транспортной инфраструктур южных регионов Узбекистана.

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