«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов сытных снэков, которые можно дать детям в школу.

Сэндвич с омлетом

Сэндвич с омлетом готовится очень быстро и просто. Его можно приготовить на завтрак и дать ребёнку с собой в школу. Кроме того, он идеально помещается в ланчбокс. В дополнение к этому рецепту рассказываем, как собрать эту коробочку с обедом.

Конвертики из лаваша с помидором и сыром

Конвертики с сыром и помидорами тоже готовятся быстро и отлично укладываются в ланчбокс. Начинка такого снэка не выпадает — это идеальный обед для непоседы.

Фаршированные гренки





Мы предлагаем нафаршировать гренки колбасой и сыром. Но вы можете заменить их различными сортами мяса, птицы и рыбы, а также овощами.

Банановые слойки

Невероятные хрустящие слойки из слоеного теста с нежной банановой начинкой. Минимум ингредиентов и времени.

Быстрые пирожки из лаваша с ветчиной и сыром





На помощь снова приходят листы лаваша. В качестве начинки можно использовать те же продукты, что используются для обычных пирожков: рис, зелёный лук и яйцо, картофель и с грибами. Мы предлагаем сыр и ветчину — такая начинка не будет рассыпаться.

Сосиски в тесте из готового дрожжевого теста





Любимая выпечка из школьной столовой может быть домашней. Рассказываем, как её сделать, не потратив много времени.