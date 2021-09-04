4 сентября в рамках ежегодного заседания совета стран-членов Исламского банка развития (ИБР) «Капиталбанк» и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС) подписали соглашение на общую сумму 10 млн долларов США. Средства, выделенные со стороны ИКРЧС по принципу мурабаха, будут направлены на развитие малого предпринимательства в Узбекистане. Сущность исламской экономики, прежде всего, заключается в отказе от процентов и фьючерсных сделок. В связи с чем, в банковском деле сложилось понятие «исламский банкинг», подразумевающее финансовую деятельность, основанную на принципах шариата.





«Глобальный рынок исламских банковских продуктов с каждым годом показывает стабильный рост. В нашей стране также растет интерес к таким продуктам. Мы, в свою очередь, ориентируемся на мировые тренды и спрос со стороны наших клиентов. Развитие данного направления является стратегически важным для нас, и, соответственно, это отражено в стратегии развития „Капиталбанка“ на 2021 — 2023 гг. Привлечение данной линии по принципу мурабаха поможет действующим и потенциальным клиентам банка, не пользующимся традиционными банковскими услугами, мобилизовать средства на развития бизнеса», — сказал председатель правления АКБ «Капиталбанк» Алишер Мирзаев.

Сотрудничество «Капиталбанка» и ИКРЧС началось в 2019 году с подписания соглашения об оказании технических консультативных услуг по созданию в банке исламского окна. Это предполагало предоставление комплексных решений по бухгалтерскому учету, информационным технологиям, маркетингу и коммуникациям, юридическим и кадровым вопросам на основе принципов исламского банкинга.

46 ежегодное заседание совета ИБР проходило в Ташкенте с 31 августа по 4 сентября. В Ташкентском международном конгресс-центре страны-члены ИБР обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития. В ежегодном заседании приняли участие управляющие от стран-членов ИБР — члены правительств и министры, ответственные за сферы финансов и экономики, а также представители банков, международных организаций, делового сектора и СМИ.

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