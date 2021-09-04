Первый день нового учебного года — один из главных праздников в жизни школьного сообщества Invento. Это торжественный, волнующий и ответственный день, символизирующий начало нового этапа в жизни ребенка. Желая создать особую атмосферу для учащихся и их родителей, Invento объявляет об открытии нового кампуса международной школы.

Компетентный подход к образованию

Образовательный процесс в Invento The Uzbek International School построен на интеграции национального образовательного стандарта Узбекистана и программ международного бакалавриата для учащихся младшего (PYP) и среднего (MYP) возрастов. Благодаря интегрированной программе обучения школьники не только получают базовые теоретические знания, но еще и учатся применять их на практике в реальной жизни.





С 1 по 5 класс школьники учатся по программе PYP. Она направлена на формирование навыков исследования. В младшей школе дети учатся ставить эксперименты и анализировать их результаты, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать собственные предположения и аргументировать их, собирать данные и анализировать их, изучать базовые теоретические знания, самостоятельно искать информацию и предлагать нестандартные решения задач. Программа PYP является своеобразной подготовкой к средней школе.

В средней школе образование построено на программе MYP. С 6 по 8 класс студенты обучаются по восьми направлениям:

«Иностранные языки»;

«Родной язык и литература»;

«Гуманитарные и общественные науки»;

«Естественные науки»;

«Математика»;

"Искусство";

"Физкультура и здоровый образ жизни";

«Дизайн».

Программа MYP помогает студентам развивать навыки независимой точки зрения, креативности критического мышления и восприятия мира. В конце обучения студенты сдают персональный проект, который может быть выполнен в виде исследовательского эссе, художественных изделий, моделей и других способов отражения идей.

Выпускникам Invento The Uzbek International School будут выдаваться два документа об окончании школы — диплом IB и аттестат государственного образца. Диплом IB принимается ведущими университетами США и Европы, в частности Швейцарии и Великобритании.





Современное образовательное пространство

Кампус школы Invento расположен вблизи парка «Ашхабад». Каждая деталь кампуса спроектирована с учетом высоких требований, предъявляемых к IB-школам. В частности, обучение проходит в оснащенных современными образовательными средствами классных комнатах вместимостью до 20 учащихся.

Особое внимание в Invento The Uzbek International School уделяется дополнительным занятиям. Для этого в кампусе школы функционируют тренажерные залы, бассейн, открытые спортивные площадки для игровых видов спорта, технологические лаборатории, библиотеки, компьютерные классы, концертный зал и другие пространства для развития личностных, творческих, физических и интеллектуальных навыков. Кроме того, во внутреннем дворе Invento построены тенистые прогулочные зоны, где учащиеся могут отдохнуть во внеучебное время.





Для обеспечения безопасности кампус международной школы Invento находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Также в школе постоянно присутствует штат медицинских работников и детский психолог.

В текущем учебном году в школу Invento принимаются учащиеся с 1 по 8 классы. Начиная с 2022—2023 учебного года в школе Invento откроются также и старшие классы.

«Invento — Engage. Enhance. Empower.»

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Махтумкули-2 и МКАД.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Facebook: fb.com/inventoschool

Instagram: @invento.uz

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