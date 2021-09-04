После сезонного снижения общего уровня цен в июне и июле инфляция вернулась. В августе товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 0,5%, следует из данных Государственного комитета по статистике.

С начала года повышение цен в потребительском секторе составило 4,8% при среднемесячном значении 0,6%. В годовом выражении инфляция достигла 11,1%. Продовольственные товары стали дороже на 0,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги — на 0,2%.

Продовольственные товары

За первые восемь месяцев 2021 года продовольственные товары подорожали в целом на 5,4%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2020 года, и на 1,5 пункта ниже, чем в январе-августе 2019 года.





Повышение цен на овощную и мясную продукции ощутимо повлияло на краткосрочный индекс потребительских цен. Мясо за месяц стало дороже на 2,6%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые — на 2,5%.

Снижение цен, как и в прошлом месяце, зафиксировано на фрукты и орехи (-3,7%).

В тройку лидеров по росту цен за январь-август вошли масложировая продукция (рост в 1,2 раза), сахар, кондитерские изделия и десерты (7,9%) и мясная продукция (7,6%).





В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,5 раза), овощи, клубнеплоды и плантайны, зернобобовые (24,7%), фрукты и орехи (21,3%), мясо (15,9%).

В августе из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) наиболее ощутимо цены повысились на мясо птицы (2,2−3,3%), говядину (2,6−3,2%), баранину (2,2%) и рыбу (1,5%).

Наряду с этим, яйца стали дешевле в среднем по стране на 0,9%, подсолнечное масло — на 0,5%.

С начала года лидирующие позиции по росту цен продолжают удерживать растительное масло (в 1,3 раза), горох (17,6%), а также сахар-песок (15,6%).

В годовом выражении наиболее ярко инфляционные процессы также проявились в росте цен на хлопковое и подсолнечное масла, которые в среднем стали дороже в 1,6 раза, а также на сахар (в 1,3 раза).





Из плодоовощной продукции значительнее всего цены повысились на огурцы (26%), помидоры (13,5%) и лимоны (8,9%). Больше других в августе подешевела морковь (-3,6%). При этом по росту цен как с начала года, так и в годовом выражении со значительным отрывом морковь лидирует (в 2,7 раз).





Алкоголь и табак

Алкогольная продукция за месяц стала дороже на 0,4%, в том числе вино — на 0,6%, пиво — на 0,5%, спиртные напитки и ликёры — на 0,4%. Табачные изделия подорожали на 0,4%.

С начала года алкогольные напитки прибавили в цене 5,1%, в том числе спиртные напитки и ликёры — 5,5%, пиво — 4,3%, вино — 3,5%. Табачные изделия стали дороже на 10,1%.

За последние 12 месяцев алкогольные напитки в среднем подорожали на 8,7%, табачные изделия — на 14,2%.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива

В августе цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды бытового топлива повысились на 0,1%.

Плата за аренду жилых помещений за месяц выросла на 0,1%, материалы для обслуживания и ремонта жилья — на 0,2%, услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров — на 0,6%.

С начала года услуги по обслуживанию и ремонту жилья, а также используемые при этом материалы стали соответственно дороже на 4,7% и 3,9% (к августу 2020 года — 12,6% и 4%), плата за аренду жилья выросла на 2,3%, за холодное водоснабжение и канализацию — в 1,6 раза (в 1,9 раза), за сбор и вывоз мусора — на 3,7% (3,7%), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,8% (1,9%).

Предметы домашнего обихода, бытовая техника

Наиболее сильно в августе цены повысились на услуги по пошиву текстильных изделий, используемых в домашнем хозяйстве (1,1%), прочие бытовые товары кратковременного пользования (0,9%), а также на крупные кухонные приборы (0,5%).

За январь-август лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги (9%), в том числе по дезинфекции и уничтожению вредителей (14,2%).

В годовом выражении услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги также заняли ведущие позиции по росту цен (15,4%).

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в августе значительнее других цены повысились на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (0,4%).

С начала года наиболее ощутимый рост цен отмечен на услуги медицинских лабораторий (8,7%) и стационарного лечения (7,9%).

Относительно августа 2020 года больше всего подорожали услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (14,2%), стоматологические профилактические услуги (12,5%), амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги (12,3%).

Транспорт





Как и месяцем ранее, ключевым инфляционным фактором в сфере транспорта в августе стал рост цен на пропан, который за месяц в среднем по стране стал дороже на 18,7%, и бензин, который прибавил в цене 4,3%.

Сдерживающим фактором индекса потребительских цен послужило снижение цен на метан (-0,5%), а также на стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта (-0,6%), что обусловлено укреплением позиций национальной валюты по отношению к евро.

С начала года наиболее выраженным рост цен был на бензин (26,9%) и пропан (19,1%), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (8,8%).

В годовом выражении сильнее всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин (в 1,4 раза), услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных авто (18,2%).

Отдых, спорт и культура

В августе основной рост цен зафиксирован на услуги парков (2,5%), а также на канцелярские товары и материалы для рисования (1,7%).

По сравнению с декабрем 2020 года наиболее высокий рост цен зарегистрирован на газеты и периодические издания (15,1%), а также на услуги парков (14%).

В годовом выражении лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по аренде учебников и учебных пособий, которые относительно августа прошлого года стали дороже на 36%.

Образование

В августе в ряде регионов зарегистрировано повышение стоимости посещения языковых и аналогичных обучающих курсов (в среднем по стране — на 0,4%) и услуг репетиторов (0,2%).

С начала года услуги репетиторов в среднем прибавили в цене 5,2%, обучение на курсах — 4,4%. Услуги дошкольного образования подорожали на 13,1%, в том числе в государственных дошкольных образовательных организациях — на 15%, негосударственных — на 3,2%.

Лидерами по росту цен в годовом выражении являются услуги государственных ДОО (15%), в то время как плата за обучение в государственных вузах на контрактной основе, напротив, снизилась на 5,8%.

Рестораны и гостиницы

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже на 1−1,5%, в заведениях быстрого питания — на 1,7%.

Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период в среднем по стране подорожали на 0,5%. Стоимость услуг центров отдыха сохранилась на уровне предыдущего месяца.

Бытовые товары и услуги

Из бытовых товаров и услуг лидерство по росту цен принадлежит услугам парикмахерских, которые в августе в среднем по Узбекистану стали дороже на 0,9%. Услуги по ремонту и прокату ювелирных изделий, наручных, карманных и других часов подорожала на 0,6%.

За январь-август заметнее всего цены повысились на услуги парикмахерских (13%), ритуальные услуги (11,7%), услуги правового характера (9,5%), по ксерокопированию документов (8,4%), а также по ремонту часов (7,6%).

В тройку лидеров по росту цен в годовом выражении вошли услуги парикмахерских (22,8%), по ксерокопированию документов (18,5%) и ремонту часов (16,9%).