Работа, проводимая в сотрудничестве с Исламским банком развития (ИБР) в поддержку предпринимательства и повышения занятости в Узбекистане, имеет особое значение. Узбекистан доброжелательно относится к реализации более 100 проектов, связанных с социально-экономическим развитием.

В результате сотрудничества группы Исламского банка развития с банковским сектором Узбекистана продукты исламского финансирования получили широкое распространение среди предпринимателей.





«Агробанк» АКБ также активно сотрудничает с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) и Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

За период сотрудничества «Агробанк» профинансировал около 50 проектов, основанных на принципах «исламского банкинга». Спрос на это финансирование продолжает расти.





На совещании, посвященном перспективам финансирования и развития торговли ITFC 1 сентября, деятельность «Агробанка» была высоко оценена и банк был признан банком с наибольшим количеством финансированных проектов малого и среднего бизнеса.





«Агробанк» высоко ценит эту престижную награду и при поддержке ITFC бизнес-структуры продолжит финансировать проекты.

