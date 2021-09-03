В Узбекистан 2 сентября прибыл гуманитарный груз из Германии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Самолетом из Берлина в Ташкент доставлено 10 тысяч доз комбинированного препарата Casirivimab/Imdevimab для лечения коронавируса, стоимость которых оценивается в 20,6 млн евро.





Специализированный коктейль, разработанной швейцарской компанией Roche, представляет собой совокупность антител casirivimab и imdevimab. В ноябре 2020 года американский регулятор FDA одобрил его для экстренного применения для лечения COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche в марте 2021 года опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний специализированного коктейля из антител, которые показали значительное (на 70%) снижение риска госпитализации и смерти. Результаты также опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Кроме того, отмечается, что препарат также сокращает продолжительность симптомов заболевания с 14 до 10 дней.