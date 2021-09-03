Хокимият Ташкента опубликовал заявление в связи с повторившимися, как в предыдущие годы, случаями кражи в День независимости флагов Узбекистана со столбов на улицах города. В заявлении случившееся названо ошибкой столичной администрации.

«Флаг Узбекистана — гордость нашей нации, гордость нашего народа. Флаги, украшающие в праздничные дни организации и предприятия, улицы, придают особую привлекательность нашему городу», — говорится в заявлении.

«В дни празднования 30-летия нашей независимости наша молодёжь, гордо неся флаги на улицах, проявляет любовь к Родине, гордость нашим флагом, и это происходит каждый год. Молодые люди использовали флаги, установленные на улицах, для проявления праздничного настроения, в качестве символа гордости», — отметили в хокимияте.

Причиной случившегося в столичной администрации назвали ошибку хокимията, а именно недостаточный запас флагов и их отсутствие в продаже.

«Хотя хокимият города Ташкента и раньше сталкивался с подобной ситуацией, до сих пор не было сделано обращения к предпринимателям и производителям и не было обеспечено постоянное наличие флагов в продаже», — признаётся в заявлении.

«Чтобы не повторить эту ошибку, сделав выводы из нынешней ситуации, хокимият города Ташкента обращается к производителям и предпринимателям, призывая их производить национальные флаги, создать их запас и обеспечить их наличие в продаже, а также рассмотрит соответствующие предложения», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» писала, что на праздник, как и в другие годы, по улицам ездили водители с длинными флагштоками, торчащими из окон автомобилей. В интернете распространились видеозаписи того, как молодые люди снимают флаги со столбов. ГУБДД МВД сообщило о задержании водителей, нарушавших правила движения и создававших опасные ситуации. В ГУВД столицы заявили, что «патриотизм не должен проявляться через неуважение к законам родной страны».

В 2019 году сообщалось, что в ночь на 1 сентября в столице было похищено 2037 флагов из установленных 6852.