Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите свою историю на info@gazeta.uz
Автор текста и фотографий Кира Карапетова.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». Запрещается любое использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.
Хотите писать для «Газеты.uz»? Пришлите своё резюме на job@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии