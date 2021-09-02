Мастер рассказывает, что техника изготовления бумаги из тутового дерева существовала в Самарканде ещё полторы тысячи лет назад. Товар пользовался высоким спросом. Бумага была качественной, белой и долговечной. Она не боялась влаги: намокшие листы можно было распрямить и высушить. По словам Зарифа Мухтарова, грызуны, насекомые и другие вредители не ели шёлковую бумагу, а труды, написанные на ней нашими предками много веков назад, до сих пор передают знания.



Мастер Ëкуб показывает, как создаётся самаркандская бумага.