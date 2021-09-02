Одним из ключевых моментов развития гражданского общества в Узбекистане является деятельность общественных организаций, представляющих и продвигающих интересы людей с инвалидностью: как с точки зрения количества созданных организаций, проводимых мероприятий и оказываемых конкретных социальных услуг, так и с точки зрения профессионализма, гражданской активности и достижения устойчивых партнерских отношений с государственными органами и бизнес-сектором.

В настоящее время в Узбекистане функционируют более 78 ННО, работающих в сфере социальной защиты инвалидов. Всех их объединяет стремление улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями. По последним данным, в Узбекистане проживают более 700 тысяч людей с инвалидностью, в том числе более 100 тысяч детей с инвалидностью в возрасте до 16 лет.





В преддверии 30-летия независимости Узбекистана группа компаний Enter Engineering организовала благотворительную акцию для общества социальной взаимопомощи инвалидам «Мехрибонлик» Чиланзарского района. Общество считается негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей в своих рядах инвалидов (членов общества), малоимущие семьи, инвалидов детства, нуждающихся в социальной поддержке и защите. На данное время членами общества являются более 150 инвалидов разных групп и возрастов.

В помощь подопечным ННО «Мехрибонлик» были приобретены инвалидные коляски с электроприводом, средства личной гигиены, моющие средства, постельное белье и продукты питания.





Общество регулярно проводит культурно-массовые мероприятия, в рамках которых раздаются продовольствие, а также товарно-материальные предметы, выделенные государственными и негосударственными организациями-спонсорами.

В рамках благотворительной акции была организована встреча с заслуженным тренером Узбекистана, восьмикратной участницей Олимпиады, чемпионкой Азии, легендарной спортсменкой Оксаной Чусовитиной. Большая часть детей, несмотря на свои ограниченные физические возможности, занимаются спортом.

«Я почти всю жизнь в спорте. Травм, ушибов, переломов было немало. После очередной травмы я думала, что все, конец спортивной карьере. Но звезды сложились иначе, ведь мне на глаза попался документальный фильм о детях с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, об их стойкости, целеустремленности, великом желании жить и делать свою жизнь интереснее и лучше. Увиденное стало для меня прекрасной мотивацией встать и идти дальше. Идти за новыми достижениями, за новыми победами. Для меня они — настоящие герои», — сказала Оксана Чусовитина.





«От имени всех членов общества „Мехрибонлик“ выражаю искреннюю благодарность руководству группы компаний Enter Engineering и лично Оксане Александровне Чусовитиной. Ваш визит стал настоящим праздником. Внимание и поддержка необходимы всем, а людям с ограниченными возможностями — тем более. В канун главного праздника страны, Дня независимости Республики Узбекистан, вы совершили благое дело. Желаем вашей компании процветания, стремления к достижению еще больших высот, мира и добра», — поблагодарила от лица членов общества заместитель председателя ННО «Мехрибонлик» Наргиза Кучкартаева (инвалид II группы).

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