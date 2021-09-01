В ряде районов Ташкента с 6 сентября в течение месяца ожидаются отключения и понижение давления холодной воды. Это связано с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к осенне-зимнему периоду, сообщило предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти».

График работ

9:00 6 сентября — 21:00 6 сентября

Воды не будет — Яккасарайский район: улица Нукус от улицы Глинка до улицы Бобура, улица Абдуллы Каххара от улицы Шота Руставели до улицы Нукус, улица Таробий, проезд Дамарык (частично).

9:00 7 сентября — 9:00 8 сентября

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Гулзор», «Пахта», «Иброхим ота», «Мойарик», «Нихол», «Бешкургон», «Чукурсой».

9:00 8 сентября — 9:00 9 сентября

Воды не будет — Учтепинский район: махалля «Чупонота», массив Чиланзар квартал 25.

23:00 9 сентября — 6:00 10 сентября

Воды не будет- Учтепинский район: махалля: «Куркам обод».

9:00 13 сентября — 16:00 14 сентября

Воды не будет — Сергелийский район: махалли «Нилуфар», «Иттифок».

Янгихаётский район: махалли «Викор», «Ал-Фаргоний», «Чорбог», «Ёркин хаёт», «Хушнуд», «Йулдош», «Файзли», «Чорток», «Икбол», Дока хлеб — один дом, хокимият района, роддом №1, районная прокуратура, частные дома по ул. Лутфикор.

9:00 14 сентября — 9:00 15 сентября

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: массив Карасу-6, улицы Риштон, Авайхон, Гёте, Корасув буйи, Риштон 2-й проезд, проезд Авайхон.

9:00 15 сентября — 9:00 16 сентября

Воды не будет — Учтепинский район: массив Чиланзар квартал 23, жилые дома 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 57; квартал 12, дом 7а; квартал 26, дома 1, 2, 3, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35; квартал 24, дома 1−24 и 42−53.

23:00 15 сентября — 6:00 16 сентября

Воды не будет — Шайхантахурский район: массивы Ибн-Сино-1, 2, Белтепа, Жарарик, махалля «Зафаробод», улица Куксарой, дома 1−59; улица Сойгузар, дома 1−32; 1-й проезд Сойгузар, дома 1−31, улица Жарарик, дома 1−18.

9:00 16 сентября — 9:00 17 сентября

Воды не будет — Яшнабадский район: 22-й Авиагородок 4-этажные дома — 20 домов, новые дома по улице Махтумкули, районная прокуратура.

23:00 16 сентября — 6:00 17 сентября

Воды не будет — Алмазарский район: улица Шифонур, дома 1, 1а, 2а, 3а, 19; массив Каракамыш-1/1, дома 1−28; массив Каракамыш-½, дома 1а-9а и 2б-13б; массив Каракамыш-2/5, дом 9.

9:00 20 сентября — 16:00 21 сентября

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Беруни», «Мирзо Голиб», «Хислат», «Шифокорлар», «Бешкургон», «Мойкургон», «Чиланзар Актепа», массивы ТашГУ-ТашПИ, Медгородок, Олимпия, Ходжаева ТашМА, ТашГТУ, Дока хлеб.

Шайхантахурский район: махалля «Белтепа» (частично).

Учтепинский район: махалля «Шофтолизор» (частично).

9:00 22 сентября — 9:00 23 сентября

Воды не будет — Учтепинский район: махалли «Шофайзибог», улицы Манона Уйгура, Куёш нури, Заковат, Марс, Жамшид, Али кушчи, Шуъла, Кашгарий, Зафарий, Дилноз, Ибрат, Лочин, Дилкаш, Дурбек, Хондамир, Аскад Мухтор, Кувнок, Байрам, Дегрез, 8-й проезд Дегрез.

Юнусабадский район: махалля «Отчопар», кварталы 2, 3, 13.

23:00 23 сентября — 6:00 24 сентября

Воды не будет — Сергелийский район: массив Сергели-8, 16-этажные дома 3 и 4.

9:00 27 сентября — 21:00 28 сентября

Воды не будет — Кибрайский район: махалли: «Бобур», «Ойбек», Центр ортопедии, Ташкентский государственный аграрный университет.

9:00 28 сентября — 9:00 29 сентября

Воды не будет — Сергелийский район: махалли «Кипчок», «Дарё буйи», 3-й проезд Нилуфар, 4-этажные дома 1, 3, 5, 7, 31, 33; 2-этажные дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

23:00 28 сентября — 6:00 29 сентября

Воды не будет- Юнусабадский район: махалли «Шарк хакикати», «Исломобод».

9:00 29 сентября — 21:00 30 сентября

Воды не будет — Кибрайский район: махалли: «Салар ГЭС», «Обод», «Ункурган», «Фаровон».

9:00 30 сентября — 21:00 30 сентября

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: массив Карасу-1, дома 14, 15, 36, 45, 46; Карасу-3, дома 13, 14; 1-й и 2-й проезды улицы Авайхон.

Понижение давления — Мирзо-Улугбекский район: массив Карасу-1, дома 24−35, 37; Карасу-6, дома 16, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 21, 22, 23, 24, 26; улица Авайхон, дома 1−15, ул. Гёте, дом 54.

23:00 4 октября — 6:00 5 октября

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: махалли «Мустакиллик», «Лашкарбеги», «Нур», «Окибат», «Шахрисабз».

Юнусабадский район: улица Ниёзбек йули, 6-й проезд, дом 39.

9:00 4 октября — 9:00 5 октября

Воды не будет — Яккасарайский район: улица Тафаккур (частично), улица Богидил, проезд Богидил, улица Шамс кулол, 2-й проезд Шамс кулол.

9:00 5 октября — 9:00 6 октября

Воды не будет — Чиланзарский район: махалли: «Чарх Камолон-1», «Чарх Камолон-2», «Чарх Камолон-3», «Чилонзор», улица Мукими, массив Чиланзар, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, Е, Ц, городская прокуратура.

23:00 6 октября — 6:00 7 октября

Воды не будет — Юнусабадский район: махалля «Отчапар», кварталы 2, 3, 13.

9:00 7 октября — 16:00 8 октября

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: общество «Нуроний», гостиницы «Узбекистан» и «Le Grande Plaza».

23:00 7 октября — 6:00 8 октября

Воды не будет — Учтепинский район: махалля «Кори ёгди».

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

Номера телефонов для справок:

Центральная диспетчерская служба: 71−256−10−95, 71−252−55−78, 71−252−60−08.

Мирзо-Улугбекский район: 71−266−39−53

Алмазарский район: 71−246−99−57

Учтепинский район: 71−274−83−45

Яшнабадский район: 71−293−44−32

Юнусабадский район: 71−235−25−64

Сергелийский район: 71−258−96−32

Чиланзарский район: 71−277−98−71

Шайхантахурский район: 71−273−52−39

Яккасарайский район: 71−255−05−50